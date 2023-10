Apprentissage statistique des paysages de fonctions communautaires pour les communautés microbiennes

By

Résumé : Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université de Chicago, de l'Université de Yale et de l'Université de Washington à Saint-Louis a développé un modèle statistique capable de prédire avec précision les fonctions d'une communauté microbienne en considérant la présence ou l'absence de différentes espèces, plutôt que leur interactions. Cette approche, qui considère l’ajout ou la suppression d’espèces comme des « mutations » dans un paysage de fonctions communautaires, s’est avérée efficace dans une variété de systèmes écologiques. La simplicité et la robustesse du modèle en font un outil prometteur pour concevoir des communautés microbiennes dotées de fonctions spécifiques dans diverses applications, telles que l'assainissement de l'environnement et la santé digestive. De plus, cette recherche donne un aperçu des principes sous-jacents au fonctionnement des communautés microbiennes.

L'approche traditionnelle pour comprendre le fonctionnement des communautés microbiennes consiste à étudier les interactions entre différentes espèces. Cependant, les combinaisons complexes et diverses d’espèces au sein des communautés rendent extrêmement difficile la prévision précise du fonctionnement des communautés à l’aide de cette approche. Les chercheurs ont recherché une alternative plus simple et ont développé un modèle statistique qui ne prend en compte que la présence ou l'absence d'espèces dans une communauté microbienne.

S'inspirant de la génétique, les chercheurs ont construit un paysage de fonctions communautaires, dans lequel l'ajout ou la suppression d'espèces représente des « mutations » et les pics du paysage indiquent des communautés dotées d'attributs fonctionnels élevés. Étonnamment, les paysages se sont révélés lisses plutôt que complexes, ce qui indique que la forme du paysage peut être approximée avec des données limitées. Cette simplicité permet aux chercheurs de prédire le fonctionnement des communautés aussi efficacement que des approches plus complexes prenant en compte la dynamique et l’abondance des espèces.

L'étude a testé le modèle sur six ensembles de données différents provenant de divers systèmes écologiques, y compris les communautés microbiennes impliquées dans la production de butyrate et la dégradation de l'amidon. Le modèle a toujours bien fonctionné sur ces ensembles de données, démontrant sa robustesse et sa polyvalence.

Les implications de cette recherche sont importantes. Le modèle peut aider à concevoir des communautés microbiennes à des fins spécifiques, telles que le nettoyage de l'environnement et la santé digestive. De plus, cela permet de mieux comprendre le fonctionnement des communautés microbiennes, remettant en question les idées reçues sur la complexité écologique. Les recherches futures se concentreront sur les raisons qui sous-tendent la simplicité observée des paysages de fonctions communautaires.

La source:

