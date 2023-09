Quand les premiers continents de l’univers se sont-ils formés ?

Dans une étude récente intitulée « Quand étaient les premiers exocontinents ? », Jane Greaves, professeur d'astronomie à l'Université de Cardiff, explore la formation des continents dans l'univers. Les continents ne sont pas stationnaires ; ils « flottent » au-dessus du manteau terrestre en raison de la chaleur provenant du noyau de la planète. Ce mouvement constant des continents est à l’origine de phénomènes tels que la tectonique des plaques.

Greaves visait à comprendre quand les premiers continents se sont formés et comment ces informations pourraient aider à la recherche de mondes habitables. En examinant la présence de plaques tectoniques sur les planètes rocheuses, elle a tenté de retracer la probabilité de la présence de continents. La chaleur joue un rôle crucial dans ce processus, car les planètes dont le noyau est suffisamment chauffé sont plus susceptibles d’avoir une tectonique des plaques active.

Sur la base de son étude des étoiles et de la formation planétaire, Greaves a déterminé que la tectonique des plaques terrestres a commencé il y a environ 3 milliards d'années, soit environ 9.5 milliards d'années après la création de l'univers. Elle a également découvert que les premiers continents sont apparus sur des étoiles à disque mince, qui sont relativement plus jeunes et ont une métallicité plus élevée, environ 2 milliards d'années avant les continents terrestres. En revanche, les étoiles à disque épais, plus anciennes et pauvres en métaux, indiquent l'existence de continents environ 4 à 5 milliards d'années plus tôt que celui de la Terre.

Fait intéressant, Greaves a découvert que les continents se forment à un rythme plus lent sur d’autres planètes que sur Terre. La présence d’une quantité optimale de chaleur est nécessaire pour initier la formation des continents. Par conséquent, Greaves suggère que les étoiles ayant une métallicité inférieure à celle du Soleil pourraient potentiellement conduire à la découverte d’exoplanètes habitables avec des continents.

Cette étude ouvre de nouvelles voies à explorer pour les astronomes et améliore notre compréhension de la formation des continents dans l’univers. En étudiant les systèmes planétaires et les conditions nécessaires à la formation des continents, les scientifiques peuvent rechercher des mondes habitables au-delà du nôtre.

Sources:

– Jane Greaves, « À quand remonte les premiers exocontinents ? »

- la NASA

– Unsplash