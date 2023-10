Chandrayaan-3 : une mission réussie avec des ratés momentanés

Chandrayaan-3, la mission lunaire indienne, a été saluée comme un succès malgré quelques revers mineurs. Deux jours après l'atterrissage de l'atterrisseur Vikram et du rover Pragyan sur la Lune, un instrument à bord du rover a connu une panne momentanée. Santosh Vadawale, chercheur principal du spectromètre à rayons X de particules alpha (APXS), a expliqué que la panne de courant était due à l'ajout tardif d'un dispositif de sécurité, qui a désactivé par inadvertance la commande de l'APXS. Cependant, la faille a été rapidement corrigée et l'instrument a mené avec succès une analyse in situ du sol et des roches de la Lune.

Contrairement aux rapports affirmant que l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan devaient se réveiller au cours du deuxième jour lunaire, Vadawale a précisé qu'ils n'avaient jamais été conçus pour cela. S'adressant à une session à l'Institut Tata de recherche fondamentale (TIFR), Vadawale a souligné que la mission était effectivement un succès complet. Il a en outre déclaré que les charges utiles Chandrayaan-3 ont fourni d'excellentes données scientifiques, l'APXS fournissant des informations fantastiques qui sont actuellement analysées en détail.

La mission Chandrayaan-3 a sans aucun doute marqué une étape importante dans les efforts d'exploration spatiale de l'Inde. Les problèmes rencontrés lors du fonctionnement de la mission sont typiques de missions aussi complexes et n'éclipsent pas ses réalisations. Le bon fonctionnement de l'APXS et les précieuses données scientifiques recueillies à la surface de la Lune contribuent à faire progresser notre compréhension de la géologie lunaire et ouvrent la voie à de futures missions lunaires.

