La mission Psyché de la NASA devrait être lancée sur la fusée SpaceX Falcon Heavy

La NASA se prépare à se lancer dans sa toute première mission interplanétaire utilisant la fusée SpaceX Falcon Heavy. Connue sous le nom de mission Psyché, elle explorera un astéroïde qui serait principalement composé de métaux autres que le fer et le nickel.

Initialement prévu pour un lancement en octobre 2022, la mission a été retardée en raison de la livraison tardive des logiciels de vol et des équipements de test. Cependant, la nouvelle date de lancement est désormais fixée au jeudi 12 octobre 2023, à 10 h 16 HAE depuis le Kennedy Space Center de la NASA en Floride.

Pour ceux qui souhaitent regarder le lancement, deux options sont disponibles : NASA TV ou la chaîne YouTube officielle de SpaceX. La fusée Falcon Heavy fournira plus de cinq millions de livres de poussée grâce à ses 27 moteurs lors du lancement. Après environ deux minutes, les boosters latéraux se sépareront et commenceront à descendre vers les zones d'atterrissage un et deux à Cap Canaveral.

Une fois le booster central séparé, il tombera dans l’océan et le deuxième étage effectuera deux combustions. Enfin, exactement 62 minutes après le décollage, la sonde spatiale Psyché entamera son voyage vers l'astéroïde Psyché.

En cas de retard de lancement dû aux conditions météorologiques, il existe plusieurs opportunités de lancement de secours sur une période de 21 jours à compter du jeudi 5 octobre.

Psyché, à la fois l’astéroïde et la mission, revêt une grande importance scientifique. C'est l'objet le plus métallique connu, situé dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. En étudiant Psyché et d’autres corps célestes, les chercheurs peuvent mieux comprendre les origines et l’évolution de notre système solaire.

Le programme de services de lancement de la NASA au Kennedy Space Center est ravi de faire partie de cette mission révolutionnaire. Avec cette mission, nous observerons un corps céleste avec une surface majoritairement métallique, ce qui est une première dans notre exploration du cosmos.

Sources:

- la NASA

– Space X