Une nouvelle théorie explique comment l'effondrement d'une étoile binaire forme des sursauts gamma

Les sursauts gamma (GRB) sont des événements incroyablement violents dans l’univers qui libèrent une énorme quantité d’énergie, comparable à la puissance combinée de toutes les étoiles de l’univers observable. Cependant, notre compréhension de ces événements est limitée. Un article récent d'une équipe internationale de chercheurs propose une nouvelle théorie sur la formation d'au moins un type de GRB, suggérant qu'ils se produisent lorsqu'un système binaire de deux types spécifiques d'étoiles s'effondre et forme un trou noir.

Traditionnellement, il existe deux types de GRB : les rafales courtes de quelques secondes et les rafales longues de quelques minutes. On pense que les sursauts courts résultent de la collision d'objets massifs comme des trous noirs ou des étoiles à neutrons, tandis que les sursauts longs seraient causés par l'effondrement d'étoiles incroyablement massives ayant plus de 30 fois la masse du Soleil, conduisant à la formation d'hypernovae. .

L'équipe de recherche, dirigée par Yerlan Aimuratov de l'Institut d'astrophysique Fesenkov au Kazakhstan, propose un scénario différent pour la formation de longs GRB. Ils suggèrent que l’effondrement d’un système binaire composé d’une étoile carbone-oxygène (CO) et d’une étoile à neutrons déclenche une hypernova et la formation d’une nouvelle étoile à neutrons. Dans ce scénario, le système binaire se transforme en deux étoiles à neutrons.

L’élément crucial de leur théorie est que la matière éjectée de l’étoile à neutrons nouvellement formée lors de l’hypernova est capturée par son compagnon binaire. Ce matériau supplémentaire rend l’étoile compagnon trop massive, ce qui entraîne son effondrement et sa transformation en trou noir. Le rayonnement émis au cours de ce processus est observé sous la forme d’un sursaut gamma.

Les chercheurs se penchent sur les subtilités de ce mécanisme, notamment sur l’influence de la période de rotation du système binaire. Ils discutent également du contexte historique et des études antérieures qui ont contribué au développement de leur théorie.

Pour étayer leur hypothèse, l'équipe a examiné les sursauts gamma à l'aide de télescopes tels que le satellite BeppoSAX, lancé il y a près de trois décennies, ainsi que le télescope SWIFT de la NASA et l'observatoire Lick. Deux GRB spécifiques, GRB090618 et GRB090423, présentaient des caractéristiques indiquant leur formation à travers des systèmes d'étoiles binaires, offrant ainsi des preuves en faveur de la nouvelle théorie.

Néanmoins, la communauté astrophysique continuera probablement à débattre des causes de ces phénomènes destructeurs. Comprendre l’origine des GRB est crucial car ils peuvent potentiellement se produire dans notre voisinage, constituant une menace pour la vie sur Terre. En obtenant des informations sur les systèmes susceptibles de produire ces événements, qu’ils soient binaires ou solitaires, les scientifiques peuvent progresser vers la prévision et la préparation à de tels événements cataclysmiques.

