Sursauts gamma et supernovae : la connexion avec les étoiles binaires

Les sursauts gamma (GRB) sont des événements célestes énigmatiques qui émettent de grandes quantités d’énergie, notamment sous forme de rayons gamma. Bien qu’ils soient connus pour être parmi les phénomènes les plus violents de l’univers, il y a encore beaucoup de choses que les scientifiques ne comprennent pas à leur sujet. Cependant, une étude récente publiée dans The Astrophysical Journal propose une nouvelle théorie sur la formation d'au moins un type de GRB, suggérant un lien avec les systèmes stellaires binaires.

Traditionnellement, on distingue deux types de GRB en fonction de leur durée : les rafales courtes de quelques secondes et les rafales longues de quelques minutes. On pense que les GRB courts résultent de la collision d’objets massifs comme des trous noirs ou des étoiles à neutrons, tandis que les GRB longs seraient associés à l’effondrement d’étoiles extrêmement massives.

Cette nouvelle étude remet en question cette hypothèse et suggère que les longs GRB pourraient en réalité être déclenchés par l’effondrement d’un système stellaire binaire composé d’une étoile carbone-oxygène (CO) et d’une étoile à neutrons (NS). Lorsque le noyau de l’étoile CO s’effondre, cela déclenche une hypernova – la naissance d’un nouveau trou noir – et la formation d’une nouvelle étoile à neutrons. Cela crée un système binaire composé de deux étoiles à neutrons.

Au cours de l’hypernova, une quantité importante de matière éjectée de l’étoile à neutrons nouvellement formée est capturée par son étoile à neutrons compagne. Cet ajout de matière peut rendre l’étoile trop massive, conduisant à son effondrement et à sa transformation en trou noir. En conséquence, un sursaut gamma est émis.

Les chercheurs fournissent une analyse détaillée et des informations générales, notamment sur l'impact de la période de rotation du système binaire. Ils mentionnent également l'utilisation de télescopes tels que le satellite BeppoSAX, le télescope SWIFT de la NASA et l'observatoire Lick pour observer et recueillir des preuves à l'appui de leur théorie.

Bien que cette étude apporte un nouvel éclairage sur le lien possible entre les étoiles binaires et la formation de longs GRB, la communauté astrophysique est susceptible de s'engager dans d'autres débats et recherches pour mieux comprendre ces phénomènes. Les implications de la compréhension des GRB sont importantes, car ils ont le potentiel de se produire dans notre voisinage cosmique et de constituer une menace pour la vie sur Terre. En élucidant les mécanismes à l’origine de ces explosions cosmiques, les scientifiques peuvent se rapprocher de la prévision de tels événements et garantir la sécurité de notre planète.

Source : Universe Today – « Quel est le lien entre les sursauts gamma et les supernovae ? Il pourrait s'agir d'étoiles binaires » (DOI : 10.3847/1538-4357/ace721)