Les plus gros et les plus petits muscles du corps humain

Le corps humain est composé de divers muscles qui permettent le mouvement et le maintien de la posture. Certains muscles sont gros et volumineux, tandis que d’autres sont petits et délicats. Mais quel muscle est le plus gros et lequel est le plus petit ? La réponse dépend de la façon dont les muscles sont mesurés.

En termes de masse, le plus gros muscle du corps est le grand fessier. Ce muscle est situé dans les fesses et s'étend en diagonale du bassin jusqu'au fémur. Il représente 12 à 13 % du poids total de tous les muscles des jambes. Le grand fessier est responsable de l’extension de la cuisse au niveau de l’articulation de la hanche et est utilisé pour se lever d’une chaise ou monter des escaliers. Il est également plus grand chez les humains que chez les singes et les singes, probablement en raison des exigences du mouvement bipède.

En revanche, le grand dorsal, communément appelé « grand dorsal », est le muscle le plus gros en termes de surface. Ce muscle est situé au milieu et dans le bas du dos et a une forme large et plate. Le grand dorsal adulte moyen mesure environ 7 pouces de largeur et 14 pouces de longueur. Cependant, son épaisseur n’est que d’environ un demi-pouce.

En revanche, le plus petit muscle squelettique du corps humain est le stapédien, qui se trouve à l’intérieur de l’oreille. Ce petit muscle mesure environ 0.2 pouce de longueur et est attaché à un petit os appelé étrier. Le muscle stapédien joue un rôle crucial en amortissant le mouvement de l'étrier en réponse à des bruits forts, évitant ainsi les lésions nerveuses.

Dans l’ensemble, le grand fessier est le plus gros muscle du corps lorsqu’on le mesure en masse, tandis que le grand dorsal est le plus grand en termes de surface. Le muscle stapédien est le plus petit muscle squelettique et remplit une fonction importante dans la protection auditive.

