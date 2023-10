Le statut des missions Artemis de la NASA : Artemis 2 et Artemis 3

Le programme Artemis de la NASA vise à ramener les humains à la surface de la Lune et à y établir une présence durable. Après le lancement réussi d'Artemis 1, les prochaines missions au programme sont Artemis 2 et Artemis 3.

Artemis 2 devrait être la première mission avec équipage de la fusée Space Launch System (SLS) et lancera une capsule Orion avec équipage pour un vol autour de la Lune. Même si elle a connu quelques retards, la date de lancement cible de novembre 2024 reste inchangée. L'équipage d'Artemis 2, composé de Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen, a été annoncé et est actuellement en formation. Le module d'équipage d'Orion, qui abrite les astronautes, progresse avec l'installation de son bouclier thermique et les tests de poids et de centre de gravité.

Artemis 3, quant à lui, devrait ramener des humains à la surface de la Lune à l'aide d'un atterrisseur fourni par SpaceX. Cependant, il existe une certaine incertitude quant à sa date de lancement et à sa mission. Selon Jim Free, administrateur associé de la NASA pour le développement des systèmes d'exploration, SpaceX doit effectuer un travail important sur l'atterrisseur, et s'il n'est pas prêt, une mission différente pourrait être effectuée. Pour l’instant, Artemis 3 est prévu pour un lancement fin 2025.

Divers composants constituent le matériel nécessaire à ces missions. Pour Artemis 2, l'adaptateur d'étage Orion, le module de service européen, l'adaptateur d'étage de lanceur et l'étage de propulsion cryogénique provisoire sont en cours de préparation. Le module de service européen, qui assure la propulsion et le maintien de la vie, a été livré à la NASA par l'Agence spatiale européenne. L'étage central de la fusée SLS devrait être achevé à l'automne 2023 et expédié au Centre spatial Kennedy d'ici novembre 2023. De plus, les propulseurs à solide ont été coulés et livrés au site de lancement.

Artemis 3 est également en cours de préparation, avec le module d'équipage Orion en cours d'assemblage et le module de service européen en cours d'intégration finale. L'adaptateur d'étage du lanceur a été assemblé et le processus d'isolation en mousse est terminé.

Les missions Artemis représentent des étapes importantes dans l’exploration de la Lune par la NASA. Alors que les préparatifs se poursuivent, la NASA vise à établir une présence humaine durable sur la surface lunaire et à ouvrir la voie à de futures missions dans l’espace lointain.

Définitions:

– Artemis : programme de la NASA visant à ramener des humains sur la Lune et à établir une exploration lunaire durable.

– SLS : Space Launch System, la fusée la plus puissante de la NASA conçue pour les missions dans l'espace lointain.

– Orion : le vaisseau spatial avec équipage de la NASA qui transportera les astronautes sur la Lune et au-delà.

– SpaceX : Un constructeur aérospatial privé et une entreprise de transport spatial.

– Module de service européen : module fourni par l'Agence spatiale européenne qui assure la propulsion et le maintien de la vie du vaisseau spatial Orion.

