Dévoilement des secrets des régions de naissance des étoiles : un aperçu de la nébuleuse de la Carène

Les nébuleuses formant des étoiles ont toujours fasciné les astronomes, mais leur nature active et la présence de nuages ​​de gaz et de poussière rendent difficile l'observation de l'action qui s'y déroule. Cependant, grâce aux progrès technologiques, une équipe de chercheurs a récemment fait des découvertes révolutionnaires sur la nébuleuse de la Carène en utilisant le réseau Atacama Large Millimeter Array (ALMA).

Dirigé par un doctorat. Étudiant Geovanni Cortes-Rangel de l'Instituto de Radioastronomía y Astrophysíca au Mexique, l'équipe a concentré son attention sur les piliers de la nébuleuse de la Carène, une zone connue pour son intense activité de naissance d'étoiles. Dans cette région, deux amas d’étoiles massifs, Trumpler 14 et Trumpler 16, dominent la scène, émettant un puissant rayonnement ultraviolet.

En étudiant les flux moléculaires, ou jets, émanant des objets situés à l’intérieur des piliers, les chercheurs ont pu mieux comprendre les processus qui se déroulent dans cette pépinière de naissance d’étoiles. Le rayonnement des étoiles chaudes de type O dans les amas d'étoiles illumine et sculpte les piliers poussiéreux, révélant la présence de protoétoiles, de disques protoplanétaires et de jets. Ces environnements extrêmes offrent une opportunité unique d’étudier la formation d’étoiles nouveau-nées derrière le voile de gaz et de poussière.

L’une des principales conclusions de l’étude a été la mesure des masses des disques circumstellaires autour des étoiles nouvellement formées, ainsi que l’étendue des jets ou jets moléculaires. L’équipe a découvert que les sources de ces jets sont des protoétoiles de masse faible ou intermédiaire. Au fur et à mesure que ces étoiles naissantes se forment, la matière qui tombe est chauffée et éjectée dans un flux bipolaire le long de l’axe de rotation de la protoétoile. Les collisions avec les gaz et poussières environnantes excitent les gaz présents dans les nébuleuses et les font s'éclairer.

Ces jets, qui peuvent atteindre des vitesses de centaines de milliers de kilomètres par heure, sont connus sous le nom d’objets Herbig-Haro. Nommés d'après les astronomes George Herbig et Guillermo Haro, qui les ont étudiés de manière approfondie, ces objets sont des composants essentiels du processus de naissance des étoiles.

En analysant les données d'ALMA, les chercheurs ont identifié plusieurs sources compactes émettant un rayonnement de longueur d'onde millimétrique, connues sous le nom d'objets Herbig-Haro. Ils ont également détecté des sorties de monoxyde de carbone associées à ces objets. Un objet particulièrement remarquable est HH 666, qui présente des jets tordus s'étendant sur 10 années-lumière et créant de grands chocs d'arc lors de l'impact avec la nébuleuse environnante.

Les découvertes faites dans la nébuleuse de la Carène fournissent des informations cruciales sur la formation des étoiles et l'évolution des disques circumstellaires et protoplanétaires. L'action de photoévaporation des flux sortants des étoiles naissantes érode progressivement les piliers, provoquant potentiellement leur destruction d'ici 100,000 XNUMX à un million d'années. En conséquence, les disques circumstellaires exposés pourraient se transformer en disques protoplanétaires, ouvrant ainsi la voie à une éventuelle formation de planètes.

L’étude suggère également que malgré l’environnement radiologique rigoureux, une masse de poussière suffisante pourrait rester dans la région pour soutenir la formation planétaire. Les chercheurs ont estimé qu’il pourrait rester entre 0.01 et 0.7 masse solaire de matière, fournissant les ingrédients nécessaires à la naissance des planètes.

À mesure que notre compréhension des régions de naissance des étoiles s’approfondit, nous acquérons des informations précieuses sur les processus qui façonnent notre univers. La nébuleuse de la Carène continue d'être un site captivant pour les astronomes, offrant un aperçu du monde mystérieux de la formation des étoiles et des systèmes planétaires potentiels.

QFP

Que sont les objets Herbig-Haro ?

Les objets Herbig-Haro sont des nébulosités brillantes trouvées dans des nébuleuses plus grandes et associées à des étoiles nouveau-nées. Ils se forment lorsque des jets de gaz et de poussière provenant de protoétoiles entrent en collision avec la nébuleuse environnante, excitant les gaz et les faisant s'éclairer.

Comment les jets contribuent-ils à la formation des étoiles ?

Les jets jouent un rôle important dans le processus de formation des étoiles. Au fur et à mesure que les protoétoiles se forment, la matière qui tombe est chauffée et éjectée dans un flux bipolaire le long de l'axe de rotation de la protoétoile. Ces jets entrent en collision avec le gaz et la poussière dans la région de naissance des étoiles, créant des ondes de choc qui peuvent déclencher la formation d'étoiles supplémentaires et façonner l'environnement environnant.

Des planètes peuvent-elles se former dans les régions de naissance des étoiles ?

Oui, la formation planétaire est possible dans les régions de naissance d’étoiles telles que la nébuleuse de la Carène. Malgré le rayonnement intense et l’érosion des disques circumstellaires, il pourrait rester suffisamment de masse de poussière pour soutenir la formation des planètes. L’étude suggère que des planètes pourraient déjà s’être formées ou sont en train de se former activement dans la nébuleuse de la Carène.