Le centre de la Terre reste un endroit énigmatique, situé à près de 4,000 7.6 milles sous nos pieds. Alors que les humains n’ont réussi à creuser que XNUMX km de profondeur dans la surface de la Terre, les scientifiques ont trouvé d’autres moyens d’étudier sa structure. En mesurant les ondes sismiques, les chercheurs ont acquis une meilleure compréhension de la composition interne de notre planète.

La Terre est composée de trois couches principales : la croûte, le manteau et le noyau. La croûte, qui est la couche la plus mince, ne représente que 1 % du volume de la Terre et c'est là que se trouve toute la vie connue. Il est divisé en croûte océanique, située sous les océans et constituée principalement de roches basaltiques, et en croûte continentale, beaucoup plus épaisse et majoritairement composée de granite.

Sous la croûte se trouve le manteau, qui représente environ 84 % du volume terrestre. Bien que le manteau soit une roche solide, il se comporte comme un fluide aux échelles de temps géologiques. Le manteau supérieur et le manteau inférieur ont des propriétés différentes et s'étendent jusqu'à une profondeur d'environ 1,800 XNUMX milles. Le manteau est composé de divers minéraux, la bridgmanite étant la plus abondante.

Au cœur de la Terre se trouve une couche de fer et de nickel en fusion, d’une épaisseur de 1,400 1,520 milles, appelée noyau externe. Cette mer liquide enveloppe le noyau interne, qui est une boule de fer solide mesurant environ XNUMX XNUMX milles de diamètre. Le mouvement du fer en fusion dans le noyau externe génère le champ magnétique terrestre.

Le noyau terrestre s'est formé lorsque la planète s'est refroidie pendant des milliards d'années. Les éléments les plus lourds, comme le fer et le nickel, ont migré vers l’intérieur pour créer le noyau. Le noyau interne continue de croître à mesure que le fer se solidifie, mais à un rythme très lent. Il reste en grande partie solide en raison de la pression énorme exercée sur lui.

Comprendre la structure interne de la Terre fournit non seulement un aperçu de sa formation, mais aide également les scientifiques à étudier les phénomènes géologiques, tels que les tremblements de terre et la tectonique des plaques. Grâce à l’analyse sismique et à d’autres techniques, les chercheurs continuent de dévoiler les mystères de la planète sous nos pieds.

