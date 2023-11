Les impacts néfastes de l’exploitation aurifère révélés par la pollution par le mercure chez les oiseaux tropicaux

Une étude pionnière publiée dans la revue Ecotoxicology a révélé des niveaux alarmants de mercure chez les oiseaux tropicaux, mettant en lumière les effets néfastes de l’extraction de l’or sur l’environnement. Menée par 37 chercheurs de sept pays, cette recherche approfondie examine à ce jour la plus grande base de données sur les concentrations de mercure chez les oiseaux tropicaux.

L'analyse de 2,316 322 échantillons de sang et de plumes provenant de 30 espèces d'oiseaux d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et des Antilles a révélé des concentrations de mercure qui dépassent de loin les niveaux de sécurité. La découverte d’un martin-pêcheur vert contenant XNUMX fois la quantité de mercure recommandée a été particulièrement préoccupante. La recherche a également révélé que les concentrations de mercure étaient presque quatre fois plus élevées dans les zones touchées par les opérations d’extraction d’or artisanales et à petite échelle.

L’exploitation artisanale et à petite échelle de l’or est le principal contributeur à la pollution au mercure dans le monde, responsable de près de 38 % de la pollution au mercure d’origine humaine. Ces opérations utilisent du mercure pour extraire de minuscules particules d’or du sol et des sédiments. Les déchets qui en résultent, contenant du mercure, se déposent dans le sol, l'eau et l'atmosphère. Parce que ces opérations à petite échelle sont difficiles à surveiller, les mineurs affirment que l'utilisation du mercure est nécessaire pour une productivité maximale.

Outre l’extraction de l’or, d’autres activités humaines, comme le brûlage de la végétation pour défricher les forêts à des fins agricoles, rejettent du mercure dans l’environnement. De plus, le mercure est présent naturellement et est émis par l’activité volcanique, qui est plus répandue dans les tropiques géologiquement actifs. Les fortes précipitations dans ces régions remuent le mercure qui s'est déposé sur les terres et dans les lits des rivières, le rendant plus accessible à la consommation animale.

Les niveaux de risque liés aux concentrations élevées de mercure sont plus élevés chez les espèces d’oiseaux carnivores et les oiseaux ayant des habitats aquatiques. Comme le mercure s’accumule principalement chez leurs proies, les animaux carnivores sont plus sujets à des niveaux élevés. Les oiseaux vivant dans les habitats aquatiques sont également exposés à une exposition supplémentaire au mercure en raison de son accumulation dans le lit des rivières.

Les implications de cette recherche s’étendent au-delà des oiseaux tropicaux, car ils sont considérés comme des indicateurs de la santé globale des écosystèmes. Si les oiseaux présentent des niveaux de mercure élevés, il est probable que d’autres espèces souffrent également de la pollution. De plus, les communautés humaines, en particulier celles en aval des opérations d’extraction d’or, sont sensibles à la pollution par le mercure. La consommation d'oiseaux présentant des niveaux élevés de mercure présente des risques pour la santé humaine, notamment des problèmes immunologiques et une susceptibilité accrue aux maladies.

L'étude souligne la nécessité d'une meilleure éducation concernant les dommages environnementaux à long terme causés par l'exploitation aurifère dans les communautés locales qui dépendent de l'exploitation minière pour leur subsistance. Alors que les gouvernements ont tenté d’imposer des pratiques minières durables, l’opposition de l’industrie aurifère a entravé les progrès. Les consommateurs peuvent contribuer en choisissant des produits qui contiennent uniquement de l'or durable certifié.

Cette recherche sert non seulement de signal d’alarme pour la conservation des oiseaux dans les régions néotropicales, mais souligne également la valeur des efforts de collaboration avec les parties prenantes locales. La participation de divers chercheurs locaux a permis d'identifier les zones où la pollution au mercure constitue une menace importante. Il est crucial de donner la priorité à la préservation des écosystèmes tropicaux et de protéger la santé de la faune sauvage et des communautés humaines.