Les étudiants de l'UCD s'apprêtent à lancer le premier satellite irlandais pour étudier les sursauts gamma

Après des années de travail acharné et de préparation, les étudiants de l'University College Dublin (UCD) se préparent à lancer le tout premier satellite irlandais, EIRSAT-1. Le satellite cube, ou cubesat, devrait être lancé plus tard ce mois-ci depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie à bord d'une fusée SpaceX Falcon 9.

Soutenu par l'Académie de l'Agence spatiale européenne (ESA), notamment à travers son programme « Fly Your Satellite ! programme, EIRSAT-1 est une initiative pionnière qui permet aux étudiants universitaires européens de construire, lancer et exploiter leurs propres satellites pour la recherche spatiale. Le projet a été lancé en 2017 et a été développé par des étudiants du Centre de recherche spatiale de l'UCD, de l'École de physique de l'UCD et de l'École d'ingénierie mécanique et des matériaux de l'UCD.

Une fois en orbite terrestre basse, EIRSAT-1 réalisera trois expériences différentes. Sa mission principale est d'étudier les sursauts gamma, qui sont les événements les plus lumineux et les plus puissants se produisant dans l'univers. En outre, le satellite mènera également une étude de revêtement thermique pour évaluer les performances des traitements de surface des satellites. En outre, il démontrera un système alternatif pour le contrôle de l'orientation des engins spatiaux.

Ce projet révolutionnaire représente une étape importante pour l'Irlande, car il marque le premier pas du pays dans l'exploration spatiale. Le professeur Lorraine Hanlon de l'UCD, directrice du projet, a exprimé son enthousiasme, attribuant cette réussite au travail acharné de l'équipe et au soutien de l'université, du gouvernement irlandais et de l'industrie irlandaise.

La collaboration entre l'UCD et l'ESA a joué un rôle crucial dans la réussite du projet. Selon Joost Vanreusel, directeur de l'Académie de l'ESA, l'expertise de l'UCD en sciences spatiales et en astrophysique, combinée à l'expérience de l'ESA dans la construction et les tests de petits engins spatiaux, ont fait d'EIRSAT-1 un programme éducatif captivant. Cette collaboration met en évidence l'importance de la coopération internationale dans la recherche spatiale, comme l'a souligné le professeur Sheila McBreen, l'une des plus grandes astrophysiciennes irlandaises.

EIRSAT-1 constitue non seulement une étape importante pour l'Irlande, mais témoigne également de la puissance de la collaboration et du dévouement des étudiants et des chercheurs à repousser les limites de l'exploration spatiale. Il devrait fournir des informations inestimables sur les sursauts gamma et contribuer aux connaissances scientifiques sur les phénomènes les plus captivants de l’univers.