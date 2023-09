Comment le cerveau humain s'adapte aux couleurs sur d'autres planètes

Le cerveau humain a une incroyable capacité à s’adapter à différentes conditions d’éclairage, nous permettant de percevoir les couleurs comme « normales » même lorsque nous portons des lunettes de soleil teintées ou à mesure que nous vieillissons et que nos yeux jaunissent davantage. Cependant, que se passerait-il si nous étions exposés à des couleurs dans un environnement totalement inconnu, comme une autre planète ? Selon les experts, notre cerveau s’ajusterait probablement pour percevoir ces couleurs comme plus neutres au fil du temps.

Michael Webster, spécialiste de la vision cognitive, suggère que quelle que soit la couleur prédominante sur une autre planète, elle finirait par apparaître grise aux astronautes. Par exemple, si les humains se rendaient sur Mars, la planète rouge commencerait progressivement à paraître plus brune ou plus grise au lieu de rouge. Le ciel martien, qui nous paraît ocre, commencerait à paraître plus bleu aux explorateurs de l'espace, mais pas du même bleu que celui de la Terre.

Or, la perception des couleurs sur d’autres planètes dépendrait des couleurs dominantes à la fois de l’atmosphère et du paysage. L'adaptation du cerveau serait influencée par la relation entre la lumière traversant l'atmosphère et les couleurs de l'environnement. Dans un scénario où une exoplanète aurait une végétation violette et un ciel doré, le cerveau pourrait s’adapter différemment.

La réponse du cerveau à la couleur n’est pas seulement basée sur la teinte mais aussi sur l’intensité. Si un environnement a une palette de couleurs limitée, le cerveau devient plus sensible aux changements subtils de teinte. Au fil du temps, les couleurs délavées seraient perçues comme plus vives, et vice versa.

En attendant que les astronautes s'adaptent à une nouvelle planète, il est possible de créer un dispositif qui filtre et ajuste automatiquement l'environnement pour eux. Derya Akkaynak, ingénieur et océanographe, travaille actuellement sur un algorithme informatique appelé « Sea-thru », qui ajuste les images sous-marines pour donner l'impression qu'elles ont été prises sur terre. En corrigeant la filtration bleue provoquée par l’eau, l’algorithme offre une nouvelle perspective sur les environnements sous-marins.

Bien que le processus d’adaptation aux couleurs sur une planète extraterrestre reste incertain jusqu’à ce que les humains en visitent une, les expériences en haute mer pourraient fournir une approximation. En l’absence de lumière rouge, les profondeurs immergées apparaissent en jaune, créant une expérience visuelle étrange et peu familière.

En conclusion, le cerveau humain possède une capacité d’adaptation remarquable lorsqu’il s’agit de percevoir les couleurs dans différents environnements. Lorsqu’il est exposé à des couleurs inconnues sur d’autres planètes, notre cerveau s’ajusterait probablement pour les percevoir comme plus neutres au fil du temps, des facteurs tels que les couleurs dominantes de l’atmosphère et du paysage jouant un rôle dans cet ajustement. De plus, la perception des couleurs par le cerveau est influencée à la fois par la teinte et l’intensité. En attendant que les astronautes s’adaptent, il est possible de développer des dispositifs qui filtrent et ajustent automatiquement l’environnement à leur place. Les profondeurs de la mer donnent un aperçu de la façon dont le cerveau pourrait réagir à des palettes de couleurs inconnues.

