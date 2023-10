La réduction des températures mondiales pourrait aider à éviter le pire scénario d’effondrement de la calotte glaciaire du Groenland

Une étude récente publiée dans la revue Nature a exploré les effets potentiels de l’échec de la limitation du réchauffement climatique à 1.5°C et de la rectification ultérieure des températures. La recherche suggère que si les températures mondiales projetées après 2100 sont réduites, il pourrait être possible d’éviter, ou au moins partiellement d’inverser, le pire scénario d’effondrement de la calotte glaciaire et d’élévation du niveau de la mer. L’étude indique que plus les températures baissent et tôt, plus grandes sont les chances de minimiser la fonte des glaces et l’élévation du niveau de la mer.

Actuellement, la calotte glaciaire du Groenland perd plus de 300 milliards de mètres cubes de glace par an, entraînant une élévation du niveau de la mer à l'échelle mondiale. On craint qu’un réchauffement supplémentaire ne fasse franchir à la calotte glaciaire des seuils critiques, ce qui entraînerait une fonte plus importante des glaces et un effondrement potentiel. Les processus de rétroaction, comme l’exposition à des températures de l’air plus chaudes, jouent un rôle important dans la détermination de l’impact du réchauffement climatique. C’est pourquoi il est crucial de limiter le réchauffement à 1.5°C pour éviter des scénarios catastrophiques.

Afin de prédire comment la calotte glaciaire du Groenland réagira au réchauffement futur, les chercheurs utilisent des modèles informatiques pour simuler le mouvement des glaces. Cependant, ces projections comportent des incertitudes dues à des facteurs tels que le mouvement de la glace sur le substrat rocheux et les changements du système climatique sur des milliers d’années.

Dans leur étude, une équipe de chercheurs a exécuté deux programmes informatiques de pointe pour simuler la réponse de la calotte glaciaire du Groenland à différents niveaux de réchauffement climatique. Si les températures culminent à environ 2°C et restent stables, les modèles prédisent un effondrement important de la calotte glaciaire sur des milliers d’années. Toutefois, si le réchauffement est efficacement atténué après 2100 et si les températures redescendent rapidement, les modèles suggèrent qu’un dépassement peut être inversé dans une certaine mesure.

Si la température se stabilise d’ici 2200 avec un réchauffement inférieur à 1.5°C, la calotte glaciaire devrait rester plus petite mais stable. Dans un tel scénario, l’élévation du niveau de la mer serait probablement limitée à environ un mètre. Cependant, si les températures mettent trop de temps à diminuer ou si la température de convergence reste trop élevée, l’effondrement de la calotte glaciaire et une élévation significative du niveau de la mer deviennent presque inévitables.

Ces résultats soulignent l’importance des efforts continus visant à réduire les températures mondiales afin de prévenir les pires conséquences de l’effondrement de la calotte glaciaire. Il est important de noter que les projections présentées dans l’étude sont sujettes à des incertitudes et que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour fournir des prévisions plus précises.

