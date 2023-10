La mission OSIRIS-REx de la NASA découvre d'abondants matériaux d'astéroïdes

By

L’équipe OSIRIS-REx de la NASA connaît une surprise positive en conservant les échantillons récupérés de l’astéroïde Bennu. L’analyse initiale révèle qu’il y a une quantité de matière astéroïde nettement plus importante que prévu. Cette abondance inattendue a enthousiasmé la communauté scientifique car elle offre une opportunité unique d’étude approfondie.

En retirant le couvercle de la cartouche scientifique, les chercheurs ont découvert une abondance de matériel à l'extérieur de la tête TAGSAM, où la majorité du matériel Bennu est stocké. Christopher Snead, responsable adjoint de la conservation d'OSIRIS-REx au Johnson Space Center de la NASA, a exprimé son enthousiasme face à la richesse inattendue du matériel, déclarant : « Il y a beaucoup de matériel abondant en dehors de la tête TAGSAM qui est intéressant en soi. C'est vraiment spectaculaire d'avoir tout ce matériel là-bas.

L’équipe mène actuellement une analyse « rapide » du premier échantillon collecté à l’extérieur de la tête TAGSAM. Cette analyse fournira un aperçu de la nature du matériau Bennu et définira les attentes concernant les résultats à venir. Divers instruments, notamment un microscope électronique à balayage, des mesures infrarouges et la diffraction des rayons X, seront utilisés pour analyser l'échantillon.

Les semaines à venir seront chargées pour les chercheurs puisqu'ils déplaceront la tête TAGSAM dans une boîte à gants spécialisée pour le démontage. Ce processus complexe vise à révéler l’échantillon global qu’il contient, permettant ainsi une compréhension plus complète du matériel collecté. La mission OSIRIS-REx, qui a réussi à collecter pour la première fois des échantillons d’un astéroïde, a suscité une attention considérable.

Bennu, l’astéroïde à partir duquel les échantillons ont été obtenus, revêt une immense importance scientifique. Sa nature ancienne fournit des informations précieuses sur la formation initiale de notre système solaire et les conditions qui ont conduit à la création de planètes comme la Terre. Grâce à sa composition riche en carbone, Bennu pourrait potentiellement contenir des molécules organiques et des acides aminés qui détiennent des indices sur les origines de la vie. De plus, la proximité de Bennu avec la Terre en fait un objet d'un grand intérêt, car il a une probabilité relativement élevée d'avoir un impact sur notre planète à la fin du 22e siècle.

Sources : NASA, Earth.com