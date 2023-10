Un météore présumé frappe le nord de Melbourne, provoquant une explosion massive et un éclair de lumière

Un météore présumé a frappé le nord de Melbourne, provoquant une explosion massive et un éclair de lumière aveuglant. L’événement, survenu le 18 octobre 2023, a laissé les habitants bouche bée et soulevé des questions sur la vulnérabilité de la Terre aux objets célestes.

Des séquences vidéo ont capturé le moment intense où le météore est entré dans l'atmosphère terrestre, créant une traînée de feu dans le ciel avant de s'écraser sur le sol. L’impact a provoqué une onde de choc et un éclair lumineux qui a illuminé les environs.

Bien que l'emplacement exact de l'impact reste à déterminer, des témoins ont rapporté avoir entendu une forte explosion et senti le sol trembler. Les autorités ont depuis lancé une enquête pour localiser le lieu de l'impact et évaluer l'étendue des dégâts causés.

Les météores sont des fragments de roche ou de métal provenant de l'espace qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre et brûlent à cause du frottement. Ces objets cosmiques sont souvent appelés étoiles filantes lorsqu’ils sont vus de la Terre. Alors que la plupart des météores brûlent complètement et ne représentent aucune menace, les plus gros peuvent potentiellement atteindre le sol et causer des dégâts lors de l'impact.

Des événements comme celui observé à Melbourne rappellent les fréquentes rencontres que la Terre a avec des débris spatiaux. Bien que les impacts de météores soient relativement rares et que les risques qu’ils causent des dégâts ou des blessures importants soient faibles, ils nous rappellent l’immensité et l’imprévisibilité du cosmos.

