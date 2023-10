Étudier les arbres préservés pour comprendre le risque de tremblement de terre dans le nord-ouest du Pacifique

Des chercheurs du US Geological Survey Earthquake Science Center et de l'Université de l'Arizona utilisent des arbres préservés dans le nord-ouest du Pacifique pour mieux comprendre le risque de tremblement de terre dans la région. L'équipe a collecté des arbres qui seraient morts lors de tremblements de terre massifs le long des lignes de faille dans la région de Puget Sound. En analysant les cernes des arbres, ils ont identifié un pic de carbone 14 datant des années 774-75 après JC. En comptant jusqu'au dernier anneau sur les arbres, ils ont déterminé que les arbres étaient morts entre 923 et 924. Cela suggère que les deux failles ont déclenché des tremblements de terre simultanément, reliant les deux failles et indiquant un risque sismique plus élevé dans la région qu'on ne le pensait auparavant.

Cette recherche fournit des informations précieuses sur l'activité sismique dans le nord-ouest du Pacifique et aide les scientifiques à mieux comprendre les lignes de faille et le risque de tremblement de terre de la région. En étudiant les archives géologiques, les chercheurs peuvent recueillir des informations sur les tremblements de terre passés et les utiliser pour faire des prédictions sur des événements futurs. Comprendre le risque sismique est essentiel pour élaborer des plans d’intervention d’urgence efficaces et construire des infrastructures résilientes.

Source : US Geological Survey, Université de l'Arizona

Reconstruire l'émail des dents

L’émail des dents est la substance la plus dure produite par le corps, mais une fois qu’il se décompose, il n’existe actuellement aucun moyen de le réparer. Cependant, des chercheurs de l’Université de Washington ont fait une découverte passionnante qui pourrait révolutionner la réparation dentaire. Ils ont trouvé un moyen de transformer les cellules souches en améloblastes, cellules responsables de la production de l’émail des dents. Cela stimule la production d’émail rudimentaire, ce qui pourrait potentiellement conduire au développement de « plombages vivants » pour colmater les caries avec de l’émail véritable.

À l’avenir, ces découvertes pourraient également contribuer à la croissance de dents cultivées en laboratoire, capables de remplacer les dents perdues ou gravement endommagées. Cela fournirait une solution plus naturelle et plus durable par rapport aux implants dentaires ou aux prothèses dentaires traditionnels. La capacité de régénérer l’émail des dents améliorerait considérablement la santé dentaire et la qualité de vie de nombreuses personnes.

Source : Université de Washington

De l'argent au peuple

Le manque d’argent est l’une des principales causes du sans-abrisme. Pour explorer l'impact de l'aide monétaire sur l'itinérance, des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique ont mené une étude dans laquelle ils ont fourni un transfert en espèces unique et inconditionnel de 7,500 50 dollars canadiens à XNUMX personnes sans abri. L’étude a révélé que les bénéficiaires du transfert monétaire dépensaient davantage pour des besoins essentiels comme la nourriture, le loyer et le transport. De plus, au cours d’une année, ils ont passé moins de jours dans des refuges et plus de jours dans un logement stable.

Cette étude met en évidence les avantages potentiels de la fourniture d’une aide financière directe aux personnes sans abri. En s’attaquant au problème sous-jacent de l’instabilité financière, il est possible d’améliorer le bien-être personnel et de réduire le recours aux refuges temporaires. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer différentes approches de lutte contre le sans-abrisme et pour développer des stratégies plus efficaces pour fournir un soutien significatif à ceux qui en ont besoin.

Source : Université de la Colombie-Britannique

Vitesse postale et participation électorale

Le vote par correspondance est devenu de plus en plus populaire, notamment dans des États comme l'Oregon et Washington, où il est plus facile pour les résidents de voter. Un chercheur de l'Université de l'État de Washington a examiné comment la rapidité du service postal local peut affecter la participation électorale, en particulier dans les États dotés de lois électorales plus restrictives. L'étude a révélé qu'un service postal local efficace augmente la probabilité que les individus votent, en particulier dans les zones où les règles de vote sont plus strictes.

Les résultats soulignent l'importance d'un système de livraison du courrier efficace pour garantir que les bulletins de vote arrivent à temps et puissent être comptés. À mesure que le vote par correspondance se généralise, il est crucial d’éliminer tous les obstacles qui pourraient empêcher les individus de participer au processus démocratique. Les efforts visant à améliorer l'efficacité du service postal et à rationaliser le processus de vote peuvent contribuer à accroître la participation électorale et à garantir que la voix de chacun soit entendue.

Source : Université de l'État de Washington

Perspectives météorologiques du nord-ouest du Pacifique

Des chercheurs de l’Université d’État de Portland ont utilisé des modèles informatiques et l’apprentissage automatique pour prédire les futures conditions météorologiques dans le nord-ouest du Pacifique, dans le cadre de la trajectoire actuelle du réchauffement climatique. Étonnamment, les chercheurs ont découvert que les modèles de circulation atmosphérique plus larges qui influencent les conditions météorologiques locales ne devraient pas changer de manière significative, surtout en hiver. Cela signifie que les conditions météorologiques que nous connaissons dans la région pourraient ne pas subir de changements significatifs malgré le réchauffement de la planète.

Cependant, il est important de noter que cette recherche se concentre sur des modèles météorologiques plus vastes et que des impacts localisés tels que des vagues de chaleur, des tempêtes et des événements météorologiques extrêmes pourraient encore se produire plus fréquemment à l’avenir en raison du changement climatique. Comprendre les impacts potentiels du changement climatique sur les régimes météorologiques régionaux est essentiel pour élaborer des stratégies visant à atténuer ses effets.

Source : Université d’État de Portland