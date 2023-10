Préparez-vous pour une lune et une éclipse de chasseur spectaculaires

À l'approche d'Halloween et à la préparation des costumes, les observateurs du ciel vont se régaler avant Halloween cette année. Samedi, le ciel nocturne sera illuminé par la lueur radieuse de la lune du chasseur. Cependant, cette année, il y a un bonus supplémentaire pour les téléspectateurs chanceux : une éclipse partielle de Lune.

Pendant que la Lune occupe le devant de la scène, un autre corps céleste tentera de lui voler la vedette. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, sera visible juste au sud de la Lune, même si la Lune brillera toujours le plus. Selon le scientifique de la NASA Noah Petro, la beauté de cette période de l'année réside dans le fait que la lune se lève juste au coucher du soleil lorsqu'elle est pleine, ce qui donne lieu à de superbes lunes basses dans le ciel.

Examinons maintenant de plus près quelques questions clés concernant la lune du chasseur et la prochaine éclipse partielle de Lune.

Pourquoi l'appelle-t-on la lune du chasseur ?

La lune du chasseur est un nom donné à la pleine lune d'octobre, bien qu'elle apparaisse occasionnellement en novembre. Dans diverses cultures, les lunes sont nommées en fonction des activités saisonnières. La lune du chasseur, également connue sous le nom de lune aux feuilles tombantes et lune gelée, indique traditionnellement le moment où les groupes autochtones rassemblent de la nourriture pour l'hiver. Ceci est particulièrement pratique car les cerfs et autres proies ont grossi après s'être régalés tout au long de l'été.

Ce qui distingue la lune du chasseur et son précurseur, la lune des récoltes, c'est que les deux ont des levers de lune d'environ 30 minutes, plus courts que les 50 minutes habituelles. Ces levers de lune en début de soirée sont idéaux pour la récolte et la chasse, compte tenu des heures de lumière plus longues en septembre et octobre.

Qui pourra voir l’éclipse partielle de Lune ?

Les observateurs du ciel d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Australie bénéficieront d’un traitement spécial puisqu’ils auront l’occasion d’assister à la dernière éclipse lunaire de l’année. Lors d'une éclipse partielle de Lune, un alignement imparfait du soleil, de la Terre et de la Lune entraîne l'obscurcissement de certaines parties de la Lune par l'ombre de la Terre.

Cependant, contrairement à une éclipse totale de Lune, cette éclipse partielle sera assez subtile. Noah Petro, de la NASA, explique que la Lune traversera une partie de l'ombre de la Terre, ce qui la fera s'assombrir. Cela ne sera pas immédiatement perceptible à l’œil nu.

Où et quand peut-on voir cette lune ?

Puisque la lune du chasseur est une pleine lune, elle éclairera le ciel en pleine luminosité. Pour avoir un aperçu, regardez vers l’est lorsque la lune se lève et vers l’ouest lorsqu’elle se couche. Voici les meilleures heures de visionnage pour quelques fuseaux horaires représentatifs :

District de Colombie:

– Lever de la lune : 6h06, heure de l’Est

– Coucher de lune : 7h10

Chicago:

– Lever de la lune : 5h44, heure centrale

– Coucher de lune : 6h59

Los Angeles:

– Lever de la lune : 6h04, heure du Pacifique

– Coucher de lune : 6h57

Pour connaître les heures de lever et de coucher de la lune dans d'autres endroits, veuillez vous référer à des sources fiables telles que le site Web de l'Observatoire naval américain.

Préparez-vous donc à une soirée enchanteresse sous la lumière magique de la lune du chasseur, avec en prime une subtile éclipse lunaire, créant une expérience céleste inoubliable.