La Lune des Moissons : une superlune unique

La lune des récoltes, la dernière super lune de l’année, devrait se lever jeudi et atteindre son apogée vendredi. S'il y a déjà eu trois super lunes cette année, dont la lune bleue, la lune des récoltes se démarque par son caractère unique.

La lune des récoltes est la pleine lune la plus proche de l’équinoxe d’automne, qui a eu lieu le 23 septembre dans l’hémisphère nord. Cet équinoxe marque le début de l’automne et c’est aussi le moment où de nombreuses cultures atteignent leur apogée. La lune des récoltes se lève presque en même temps que le coucher du soleil plusieurs soirs de suite, ce qui donne lieu à un clair de lune abondant en début de soirée.

En règle générale, la lune se lève environ 50 minutes plus tard chaque jour au cours de son cycle. Cependant, pendant la lune des récoltes, ce délai est réduit à un intervalle plus petit chaque nuit. Dans le nord des États-Unis, le retard varie de 15 à 20 minutes, et au Canada et en Europe, il n'est que de 10 à 20 minutes plus tard. Cette caractéristique unique de la lune des récoltes aide traditionnellement les agriculteurs et les équipages à récolter leurs récoltes en leur offrant plusieurs soirées supplémentaires de clair de lune, d'où son nom.

Le jeudi 28 septembre, la lune des récoltes apparaîtra juste après le coucher du soleil et culminera à 5 h 57 HE (09 h 57 GMT) vendredi. La NASA recommande d'utiliser des jumelles avec un grossissement minimum de 7, même si un grossissement plus élevé fournirait plus de détails. La pleine lune sera à son point culminant et la plus proche de la Terre, connaissant un « périgée lunaire », ce qui en fera une super lune.

La lune des récoltes a une nuance d'orange et de rouge, apparaissant plus grande et plus brillante que les autres pleines lunes en raison d'une illusion d'optique près de l'horizon. Lorsque la Lune est proche de l’horizon, sa lumière traverse davantage de particules atmosphériques, qui diffusent la lumière bleue et permettent à la lumière rouge d’atteindre nos yeux.

La lune des récoltes est célébrée dans de nombreuses cultures à travers le monde, notamment en Chine et en Corée du Sud. En Chine, le festival de la mi-automne appelé Zhongqiu Jie est commémoré par des réunions de famille, l'observation de la lune et le partage de gâteaux de lune. En Corée du Sud, le Harvest Moon Festival, connu sous le nom de Chuseok, est une fête nationale au cours de laquelle les gens se rendent dans leurs maisons ancestrales et parentales pour célébrer les récoltes d'automne.

Le folklore ancien associe également la lune des récoltes à la croyance que le gel se produisant à sa lumière ne nuirait pas aux bourgeons et aux fleurs des fruits, contrairement au gel dans l'obscurité de la lune.

