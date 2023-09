Les aurores boréales en Irlande et en Irlande du Nord : un spectacle naturel spectaculaire

Si vous avez toujours voulu assister au phénomène époustouflant des aurores boréales, vous n'êtes pas obligé de vous aventurer jusqu'en Islande ou en Alaska. L'Irlande et l'Irlande du Nord offrent de superbes spectacles d'aurores boréales, peignant le ciel nocturne de verts, roses, bleus et violets vifs. Même si les nuages ​​peuvent parfois obstruer la vue, les nuits claires avec l'activité solaire nécessaire peuvent donner un aperçu de ce spectacle de lumière naturelle.

Les meilleurs endroits pour observer les aurores boréales en Irlande sont la côte nord de l'Irlande du Nord, la côte d'Antrim, Co Mayo sur la côte ouest, Ashbourne dans le comté de Meath et potentiellement la région de Dublin lors de fortes manifestations. Cependant, les observations ne sont pas garanties et l'équinoxe du 23 septembre pourrait offrir de meilleures chances en raison des conditions du champ magnétique terrestre et de l'inclinaison de la planète à ce moment-là.

Le processus des aurores commence par des éruptions solaires, des éruptions solaires qui libèrent des milliards de tonnes de rayonnement dans l'espace. Ces particules atteignent l'atmosphère terrestre environ deux jours plus tard, où certaines sont capturées par le champ magnétique de la planète et attirées vers les pôles Nord et Sud. En entrant en collision avec des atomes et des molécules dans l’atmosphère, ils créent les couleurs vibrantes des aurores boréales.

Un ciel clair et une pollution lumineuse minimale sont cruciaux lorsque l’on essaie d’observer les aurores. Vivre loin des villes et des villages offre de meilleures chances de voir les principales expositions, même si même depuis la ville de Dublin, des vues spectaculaires ont été signalées. Astronomy Ireland gère un service d'alerte aux aurores, prédisant le moment où les explosions solaires se produiront et le moment où les particules devraient atteindre l'atmosphère terrestre.

Les prochaines années seront particulièrement propices à l'observation des aurores boréales, puisque l'activité du soleil devrait culminer en 2025. Cependant, les conditions météorologiques peuvent présenter des défis, avec un ciel nuageux obstruant souvent la vue. Malgré cela, des nuits claires surviennent, offrant la possibilité de découvrir ce phénomène naturel impressionnant.

