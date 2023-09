La magie des aurores boréales : où et quand assister à ce spectacle spectaculaire en Irlande

La beauté des aurores boréales, un spectacle de lumière naturelle fascinant, peut être observée à plusieurs endroits en Irlande et en Irlande du Nord. Bien qu'il n'y ait aucune garantie de voir ce phénomène étonnant, l'équinoxe du 23 septembre pourrait augmenter vos chances d'en faire l'expérience. David Moore, rédacteur en chef du magazine Astronomy Ireland, explique que pendant l'équinoxe, les conditions du champ magnétique terrestre et l'inclinaison de la planète peuvent conduire à l'apparition d'une aurore. Cependant, cela ne garantit pas une observation ; cela ne fait qu'augmenter la probabilité.

Les meilleurs endroits pour observer les aurores boréales en Irlande sont la côte nord rurale de l'Irlande du Nord et Mayo en raison de leur proximité avec l'océan Atlantique. L'absence de lumières urbaines dans ces régions permet une vision plus claire des aurores. Cependant, un ciel dégagé est essentiel pour repérer les lumières, quel que soit l'endroit du pays.

Le processus des aurores commence par des éruptions solaires, des éruptions solaires qui libèrent des milliards de tonnes de rayonnement dans l'espace. Ces particules chargées frappent l'atmosphère terrestre environ deux jours plus tard et certaines sont piégées dans le champ magnétique terrestre, créant des aurores boréales lorsqu'elles entrent en collision avec les gaz atmosphériques. L'intensité des lumières dépend de l'activité des particules et peut s'étendre plus au sud que d'habitude en de rares occasions.

Pour maximiser vos chances de voir les aurores boréales, il est essentiel de vous éloigner des lumières artificielles, car elles peuvent obscurcir la vue. Vivre dans une ville ou une ville peut limiter la visibilité des lumières aux principaux écrans uniquement. Cependant, les endroits à la campagne sans lumière vive au nord offrent une vue magnifique sur les aurores boréales.

Astronomy Ireland fournit un service d'alerte aux aurores pour prédire et informer le public sur les observations potentielles. Les alertes incluent des informations sur l’activité attendue dans le ciel, y compris les aurores. Les aurores boréales peuvent apparaître à tout moment de la nuit, leur durée variant de quelques heures à toute la nuit.

La couverture nuageuse peut obstruer la vue des lumières, un ciel dégagé est donc idéal pour assister à ce spectacle spectaculaire. Heureusement, les prochaines années sont considérées comme favorables à l’observation des aurores boréales, puisque le soleil devrait atteindre son pic d’activité en 2025.

