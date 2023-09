Le 14 octobre, un événement astronomique remarquable aura lieu, offrant à des millions de personnes dans les Amériques une éclipse solaire époustouflante. Si les conditions météorologiques le permettent, les observateurs verront la lune passer directement devant le soleil. Cette éclipse solaire annulaire sera visible le long d’un chemin qui s’étend à travers certaines parties des États-Unis, du Mexique, de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud.

Une éclipse solaire annulaire se produit lorsque la Lune se positionne entre la Terre et le Soleil, bloquant partiellement la face du Soleil lors de son passage. Ce qui distingue ce type d’éclipse, c’est que la Lune se trouve à son point le plus éloigné de la Terre ou à proximité, ce qui fait qu’elle n’obscurcit pas complètement le Soleil. Au lieu de cela, il ressemble à un disque sombre superposé à la face plus grande et lumineuse du soleil, créant un effet d'anneau de feu.

L'éclipse débutera à 9 h 13 PDT (12 h 13 HAE/1613 h XNUMX GMT) dans l'Oregon, avant de traverser des États tels que la Californie, le Nevada, l'Utah, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas aux États-Unis. Il poursuivra ensuite sa route au-dessus du Mexique, du Guatemala, du Belize, du Honduras, du Nicaragua, du Panama, de la Colombie et du Brésil, pour finalement se terminer au coucher du soleil dans l'océan Atlantique. Même si l'obscurcissement maximal du soleil se produira aux États-Unis, les habitants de grandes régions d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud pourront toujours assister à l'éclipse sous une forme moindre.

Du point de vue de la Terre, la Lune paraîtra presque aussi grande que le Soleil car elle est beaucoup plus proche de notre planète. Le diamètre de la lune est d'environ 2,159 3,476 milles (865,000 1.4 km), tandis que celui du soleil mesure environ 7,918 12,742 milles (XNUMX million de km) et celui de la Terre est de XNUMX XNUMX milles (XNUMX XNUMX km).

Il est essentiel de donner la priorité à la sécurité lors de l’observation d’une éclipse solaire. Regarder directement le soleil sans protection oculaire appropriée peut provoquer de graves blessures aux yeux. Étant donné que le soleil n’est jamais complètement bloqué lors d’une éclipse solaire annulaire, une protection oculaire spécialisée est cruciale. L'utilisation de lunettes de vision solaire sûres ou d'une visionneuse solaire portative est fortement conseillée, tandis que des lunettes de soleil ordinaires sont insuffisantes.

Les éclipses solaires diffèrent des éclipses lunaires dans la mesure où ces dernières se produisent lorsque la Terre empêche la lumière du soleil d'atteindre la lune, la laissant sombre et affichant éventuellement une teinte rougeâtre. Les éclipses lunaires sont visibles depuis une plus grande zone sur Terre que les éclipses solaires.

Assister à une éclipse solaire annulaire est une expérience impressionnante qui nous rappelle les merveilles de l'univers. Comme toujours, assurez-vous de donner la priorité à la sécurité en utilisant une protection oculaire appropriée lorsque vous observez cet événement céleste.

