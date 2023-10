Mission Psyché de la NASA : Sonder l'astéroïde riche en métaux

By

La NASA se prépare à lancer le vaisseau spatial Psyché pour une mission visant à étudier l'astéroïde riche en métaux appelé Psyché. Cette mission est importante car les précédentes missions de sondage d'astéroïdes se sont concentrées sur des objets rocheux ou glacés, alors que Psyché est principalement composé de métal. En étudiant l’astéroïde de près, les scientifiques espèrent mieux comprendre la formation de la Terre et d’autres planètes de notre système solaire.

Le lancement de la mission Psyché est prévu le 12 octobre 2021. Le vaisseau spatial sera transporté par une fusée SpaceX Falcon Heavy depuis le complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center de la NASA en Floride. Initialement, le lancement de la mission était prévu le 5 octobre, mais un problème avec les propulseurs a nécessité un délai d'une semaine pour résoudre le problème.

Une fois lancé, Psyché parcourra environ 2.2 milliards de kilomètres pour atteindre la ceinture principale d'astéroïdes, où il entrera sur l'orbite de l'astéroïde Psyché fin juillet 2029. Le vaisseau spatial passera environ deux ans en orbite autour de l'astéroïde, prenant des photos, cartographiant la surface, et collecter des données pour déterminer sa composition.

L'astéroïde Psyché, du nom de la déesse grecque de l'âme, mesure environ 173 milles de large et orbite autour du Soleil dans la partie externe de la ceinture principale d'astéroïdes. On pense qu’il s’agit du noyau exposé d’un planétésimal, un élément constitutif d’une planète. De violentes collisions au début de la formation du système solaire pourraient avoir arraché sa couche externe.

Le vaisseau spatial Psyché est équipé d'un magnétomètre, d'un spectromètre à rayons gamma et à neutrons et d'un imageur multispectral pour étudier l'astéroïde. Il recherchera des preuves d'un champ magnétique ancien, déterminera les éléments chimiques de l'astéroïde et fournira des informations sur sa composition minérale.

La mission Psyché a été confrontée à des retards et à des difficultés, avec un coût estimé à 1.2 milliard de dollars. Son lancement était initialement prévu pour 2022, mais a été retardé en raison de problèmes liés au logiciel de vol et à l'équipement de test. En octobre 2022, la NASA a annoncé que la mission était de nouveau sur les rails après avoir résolu les problèmes de personnel et de communication qui avaient contribué au retard.

La mission Psyché offre une opportunité unique de comprendre le noyau de notre planète et la formation des planètes rocheuses de notre système solaire. Cela pourrait fournir des informations précieuses sur l’histoire et l’évolution chaotique de notre système solaire.

Sources : NASA, SpaceNews