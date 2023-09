La mission OSIRIS-REx de la NASA s'apprête à ramener un échantillon d'astéroïde à la maison

By

Après une mission de sept ans, le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA devrait revenir sur Terre et livrer le tout premier échantillon d'astéroïde collecté dans l'espace. Le vaisseau spatial a été lancé en 2016 dans le but de capturer des roches de l'astéroïde Bennu, situé à 200 millions de kilomètres.

Le vaisseau spatial lâchera une capsule contenant près de neuf onces de roche et de sol vieux de 4.5 milliards d'années. Dimanche, la capsule sera larguée au-dessus du Dugway Proving Grounds dans l'Utah, avec son atterrissage prévu dans le désert de l'Utah à 10 h 55 HE.

L'importance de cet échantillon réside dans son potentiel à révolutionner notre compréhension des origines du système solaire. Nicole Lunning, conservatrice principale des échantillons d'OSIRIS-REx, explique que l'étude de ces échantillons fournira des informations inestimables sur la formation de notre système solaire et sur la possibilité de vie au-delà de la Terre.

Pour assurer la préservation des échantillons et prévenir la contamination organique, une salle hyper propre a été construite dans le bâtiment 31 du Johnson Space Center à Houston, au Texas. Cette installation est similaire à celle utilisée pour traiter les roches lunaires d’Apollo.

Les scientifiques du monde entier auront l’occasion d’étudier ces échantillons et d’explorer de nouvelles questions scientifiques qui restent sans réponse dans les échantillons existants sur Terre. Avec la distribution prévue des échantillons à la communauté scientifique au sens large, de nombreuses découvertes révolutionnaires sont attendues.

Cette mission n'est pas la première tentative de la NASA de mission de retour d'échantillons. En 2004, la mission Genesis a connu une panne de parachute et s'est écrasée dans l'Utah, entraînant la récupération de certains échantillons endommagés. Deux ans plus tard, la mission Stardust a atterri avec succès après avoir collecté des échantillons de la comète Wild 2 et de la poussière interstellaire.

Dans l’ensemble, le succès de la mission OSIRIS-REx représente une étape passionnante dans l’exploration spatiale et a le potentiel de remodeler notre compréhension de l’univers.

Sources:

- Actualités ABC