Les échos de l'histoire : une éclipse solaire apparaît au-dessus du canyon du Chaco

Le 14 octobre 2023, une éclipse solaire fascinante connue sous le nom de « cercle de feu » est apparue pendant 4 minutes et 48 secondes au-dessus du parc national culturel Chaco au Nouveau-Mexique. Cet événement céleste rare faisait écho aux anciennes traditions du peuple Puebloan qui habitait la région entre 850 et 1250 après JC. Chaco Canyon, avec ses marqueurs de solstice, d'équinoxe et de cycle lunaire, abrite non seulement certains des plus anciens observateurs du soleil connus, mais contient également des pétroglyphes représentant des éclipses passées.

Les visiteurs du Chaco Canyon ont été confrontés à une course contre la montre, car seules 150 places de stationnement étaient disponibles dans le canyon. De nombreux chasseurs d'éclipse impatients sont arrivés tôt le matin, empruntant le sombre chemin de terre pour assister au spectacle céleste. Malgré le trafic et les routes cahoteuses, le voyage les a transportés dans le temps, effaçant toute trace du monde moderne.

L'ancienne civilisation Puebloan a été témoin de plusieurs éclipses à son apogée, et une œuvre d'art rupestre particulièrement intrigante, connue sous le nom de « Rocher du Soleil », représente une éclipse solaire totale de 1097. La sculpture complexe sur le rocher ressemble à la couronne solaire lors d'une éclipse totale. éclipse, et les scientifiques pensent qu'elle représente ce que les Puebloans ont vu le 11 juillet 1097, lors d'un événement de totalité de 5 minutes et 1 seconde.

Au fur et à mesure que l'éclipse partielle progressait, l'éclairage du canyon a radicalement changé et les ombres projetées par les bords déchiquetés du canyon et les structures anciennes sont devenues floues. Les observateurs rassemblés par la grande kiva à la Casa Rinconada ont eu la vue fascinante du « cercle de feu », avec les perles de Baily visibles de chaque côté de l'annularité. Pour ceux qui ont eu la chance d’assister à cet événement, c’était l’aboutissement d’une ambition de longue date et d’un profond sentiment de lien avec les anciennes traditions et l’histoire du Chaco Canyon.

La Casa Rinconada du Chaco Canyon, avec ses alignements précis sur les directions cardinales, constituait l'emplacement idéal pour l'astrophotographe Mike Shaw. Il a organisé un atelier pour capturer le « cercle de feu » et a décrit avoir ressenti un profond sentiment d'appartenance. La température a sensiblement baissé à mesure que l'éclipse progressait et le canyon, habituellement calme, était rempli de chants d'oiseaux.

La prochaine éclipse solaire totale observable depuis Chaco Canyon n'est pas attendue avant le 3 juillet 2866, mais les échos de l'histoire continueront de résonner à travers le temps, reliant les générations futures aux merveilles célestes vécues par leurs ancêtres.

Sources : Space.com (Gill Carter, Jamie Carter)