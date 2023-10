L'impact de la physiologie du phytoplancton sur l'atmosphère et le climat

Le phytoplancton, organismes photosynthétiques microscopiques présents dans l'océan, joue un rôle important dans le cycle mondial du carbone et dans le climat de la Terre. Une étude récente a révélé que les changements dans la physiologie du phytoplancton, en particulier dans l'absorption des nutriments, peuvent avoir de profonds effets sur la composition chimique de l'océan et même sur l'atmosphère. Ces résultats suggèrent que les variations de la physiologie du phytoplancton marin peuvent influencer les modèles climatiques mondiaux.

La croissance du phytoplancton dépend non seulement du carbone mais également de nutriments essentiels comme l'azote et le phosphore. Les proportions relatives de ces éléments dans le phytoplancton, connues sous le nom de stœchiométrie, sont cruciales pour leur fonction cellulaire et sont liées à des processus climatiques tels que le cycle des nutriments, la pompe à carbone océanique et aux réponses à des facteurs tels que la concentration et la température du dioxyde de carbone atmosphérique.

Dans les années 1930, l'océanographe Alfred C. Redfield a découvert que le phytoplancton marin présente généralement un rapport constant de carbone, d'azote et de phosphore, connu sous le nom de rapport de Redfield. Il a également été observé que les rapports azote/phosphore dans le phytoplancton et dans l’eau de mer étaient remarquablement similaires. La question de savoir si le rapport dans l’eau de mer dissoute contrôle le rapport dans le phytoplancton particulaire ou vice versa a longtemps intrigué les scientifiques.

Pour répondre à cette question, les chercheurs ont mené une étude de modélisation en utilisant un modèle informatique de la physiologie des algues couplé à un modèle du système terrestre. Grâce à des simulations, ils ont exploré la relation entre les ratios d’azote et de phosphore dans la matière organique inorganique et particulaire dissoute dans l’eau de mer. Les résultats remettent en question la croyance répandue selon laquelle il existe un lien étroit entre les ratios de nutriments du phytoplancton et de l’eau de mer, suggérant que ces ratios ne sont pas intrinsèquement similaires et peuvent changer au fil du temps.

L’étude met également en évidence l’influence potentielle des quotas d’azote et de phosphore du phytoplancton sur les niveaux de dioxyde de carbone atmosphérique à des échelles de temps géologiques. Auparavant, on pensait que les variations stœchiométriques du phytoplancton avaient un impact mineur sur la biogéochimie marine et les niveaux de CO2 atmosphérique. Cependant, cette étude souligne l’importance de prendre en compte la physiologie du phytoplancton pour les prévisions climatiques et de comprendre les liens entre les écosystèmes et les modèles climatiques.

En comprenant mieux l'impact des variations de la physiologie du phytoplancton sur l'océan et l'atmosphère, les scientifiques peuvent améliorer leurs prévisions sur l'avenir du climat et des écosystèmes de la Terre.

Sources:

– Chia-Te Chien et al, Effets de la physiologie du phytoplancton sur la biogéochimie et le climat des océans mondiaux, Science Advances (2023). DOI : 10.1126/sciadv.adg1725