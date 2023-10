Mission Aditya-L1 vs sonde solaire Parker : étudier le soleil sous différentes perspectives

La première mission indienne d'étude du Soleil, la mission Aditya-L1 de l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), a été lancée le 2 septembre 2023. Son objectif principal est d'installer le vaisseau spatial au point de Lagrange 1 (L1), à environ 1.5 million d'altitude. kilomètres de la Terre. Ce point spécifique permet une vue ininterrompue du Soleil. D'autre part, la sonde solaire Parker de la NASA, lancée le 12 août 2018, adopte une approche très différente en se rapprochant du Soleil.

La mission Aditya-L1 vise à fonctionner pendant au moins cinq ans et entrera sur une orbite de halo autour du point Soleil-Terre L1. Ce point, situé à 1.5 million de kilomètres de la Terre, subit des forces gravitationnelles équilibrées entre le Soleil et la Terre. En revanche, la sonde solaire Parker atteint une distance d'environ 3.9 millions de kilomètres du Soleil, effectuant 24 orbites autour de lui en sept ans.

Les deux missions ont des objectifs distincts. La mission Aditya-L1 se concentre sur l’étude de la photosphère, de la chromosphère et des couches externes du Soleil, connues sous le nom de couronne. Il vise à mieux comprendre l’échauffement coronaire, les éjections de masse coronale et la dynamique de la météorologie spatiale. La Parker Solar Probe, quant à elle, est le premier vaisseau spatial à s'aventurer dans la couronne solaire. Il étudie spécifiquement les champs magnétiques, le plasma, les particules énergétiques et le vent solaire, afin de comprendre les origines et l'évolution de ces phénomènes.

Pour atteindre leurs objectifs, les deux vaisseaux spatiaux sont équipés d’instruments avancés. L'Aditya-L1 transporte sept instruments, tels que le coronographe à lignes d'émission visibles (VELC) pour étudier la couronne solaire et les éjections de masse coronale, le télescope d'imagerie solaire ultraviolette (SUIT) pour l'imagerie de la photosphère et de la chromosphère solaires, et le télescope triaxial avancé. Magnétomètres numériques haute résolution pour mesurer les champs magnétiques interplanétaires au point L1. D'autre part, la Parker Solar Probe est équipée de quatre instruments, dont le Fields Experiment (FIELDS) pour mesurer les champs électriques et magnétiques, le Wide Field Imager for Solar Probe (WISPR) pour analyser la composition et l'énergie des particules dans le vent solaire, et le Solar Wind Electrons Alphas and Protons (SWEAP) qui capture des images de la couronne solaire et du vent solaire.

En conclusion, même si la mission Aditya-L1 et la sonde solaire Parker ont des approches et des instruments différents, leur objectif ultime reste le même : étudier et améliorer notre compréhension du Soleil. Ces missions contribuent au domaine en constante évolution de la recherche solaire, mettant en lumière les mystères de notre étoile la plus proche.

Sources:

– Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) – Mission Aditya-L1

– NASA – Sonde solaire Parker