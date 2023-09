Aperçu du « train satellite » Starlink au-dessus de Houston

By

Préparez-vous pour un spectacle céleste à Houston ce soir et vendredi soir, car vous pourrez peut-être apercevoir le « train satellite » Starlink. Starlink est un réseau de satellites développé par SpaceX dans le but de fournir un accès Internet à faible coût aux sites distants. Actuellement, plus de 4,500 340 satellites Starlink sont en orbite à environ XNUMX milles au-dessus de la surface de la Terre.

Par temps clair, si vous levez les yeux au bon moment, vous verrez peut-être un défilé de satellites dans le ciel. Ces satellites ont souvent été confondus avec des objets volants non identifiés (OVNIS) en raison de leur apparence.

Selon un tracker Starlink, le « train » sera particulièrement brillant au-dessus de Houston au cours des deux prochaines nuits. Jeudi, attendez-vous à le voir à 8h30 se déplaçant du nord-ouest vers l'est, et vendredi à 8h38 du nord-ouest au sud.

Si vous préférez une vue plus sombre, réveillez-vous tôt les jours suivants. Vendredi, vous pourrez sortir à 5 h 21 pour observer le train satellite se déplacer du nord au nord-est. Samedi, il sera visible à 6h09 d'ouest en nord-est. Dimanche, soyez à surveiller à 5h26 du nord au nord-est, et à nouveau à 6h05 du nord-ouest au sud-est. Enfin, lundi, vous pourrez l'attraper à 5h53 du matin de l'ouest au sud-est.

Les fenêtres d'observation pour ces observations peuvent varier de deux à sept minutes. En août, de nombreuses personnes dans le sud-est du Texas ont été témoins d'une chaîne de lumières dans le ciel, qui étaient en fait 15 satellites Starlink lancés depuis la base spatiale de Vandenberg en Californie.

Ainsi, si vous apercevez le « train satellite » Starlink au-dessus de votre tête, vous serez témoin d’une démonstration remarquable d’innovation humaine et de progrès dans la poursuite de la connectivité mondiale.

