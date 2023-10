La composition du Web cosmique : matière noire, gaz et galaxies

De grands programmes d’observation ont révélé que la répartition des galaxies dans l’univers n’est pas aléatoire. Ce caractère non aléatoire est appelé la structure à grande échelle de l’univers, et un élément fondamental de cette structure est la toile cosmique.

La toile cosmique est composée de trois composants principaux par ordre d’abondance : la matière noire, le gaz et les galaxies. La matière noire, qui représente environ les cinq sixièmes de la masse de l'univers, n'interagit pas avec la lumière mais joue un rôle dominant dans l'attraction gravitationnelle de la toile cosmique. Il agit comme un échafaudage pour la formation de galaxies et d’amas de galaxies. L’autre sixième de la toile cosmique est constitué de matière normale, appelée baryons, comme les protons et les neutrons, ainsi que d’électrons. Cette matière normale existe sous forme de gaz intergalactique, ainsi que d'étoiles et de milieu interstellaire présents dans les galaxies.

Le gaz présent dans la toile cosmique peut être chaud ou froid selon son emplacement. Dans les amas de galaxies, le gaz est généralement très chaud, atteignant des températures de plusieurs dizaines de millions de degrés. Ce gaz chaud est appelé gaz intracluster ou milieu intracluster (ICM). Il émet des rayons X qui peuvent être observés et donnent un aperçu de la distribution de masse au sein des amas et de l'histoire de la formation des amas. L’ICM a également un impact sur l’évolution des galaxies au sein de la toile cosmique en éliminant le gaz des galaxies et en inhibant la formation de nouvelles étoiles.

En revanche, le gaz présent dans les filaments de la toile cosmique relie les amas et superamas de galaxies et est généralement plus froid, allant de milliers à dizaines de milliers de degrés. Appelé milieu intergalactique chaud-chaud (WHIM), ce gaz est difficile à observer directement en raison de sa température et de sa densité inférieures à celles du gaz de l'ICM. Néanmoins, le WHIM est considéré comme un réservoir important de matière baryonique dans l'univers et contribue potentiellement à la croissance des galaxies en fournissant le carburant nécessaire à la formation de nouvelles étoiles.

Les galaxies sont regroupées et intégrées au sein de la toile cosmique. Tout au long de leur vie, les galaxies interagissent constamment avec le gaz de la toile cosmique. Le gaz de la toile pénètre dans les galaxies et facilite la formation des étoiles, tandis que le gaz contenu dans les galaxies peut être éjecté dans la toile cosmique par les vents des supernovae et des trous noirs supermassifs actifs. Comprendre ces interactions est crucial pour comprendre l’évolution des galaxies.

– Donghui Jeong, professeur agrégé, Département d'astronomie et d'astrophysique, Penn State, University Park, Pennsylvanie