Mission Shukrayaan-1 : explorer Vénus avec l'ISRO

L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) se prépare pour sa prochaine expédition spatiale, la mission Shukrayaan-1, après les missions réussies Chandrayaan 3 et Aditya L-1. Shukrayaan-1 marquera le premier voyage de l'ISRO vers Vénus, la deuxième planète en partant du Soleil.

La mission, initialement prévue en 2012 mais reportée, est désormais en cours. Shukrayaan 1, nommé d'après les mots sanscrits signifiant Vénus (« Shukra ») et porteur (« Yaana »), sera lancé à l'aide du GSLV Mk II ou du GSLV Mk III. Il transportera des charges utiles avancées, notamment un radar à synthèse d'ouverture (SAR) à haute résolution et un radar à pénétration du sol.

L'objectif principal de la mission Shukrayaan-1 est de mener une étude approfondie de Vénus, en se concentrant sur sa surface, son atmosphère, sa structure, sa dynamique et sa composition géologique. La mission vise à percer les mystères de la planète la plus chaude de notre système solaire.

En termes d'importance, Shukrayaan-1 contribuera non seulement à notre compréhension de Vénus, mais mettra également en lumière les environnements des exoplanètes et l'évolution des planètes semblables à la Terre. Il fournira des informations précieuses sur la simulation du climat de la Terre et servira d'avertissement sur les changements climatiques potentiels sur d'autres planètes.

La date de lancement de Shukrayaan-1 était initialement fixée à la mi-2023, mais a été repoussée davantage en raison de la pandémie. Cependant, le président de l'ISRO, S. Somanath, a annoncé que le lancement de la mission était désormais prévu en décembre 2024, avec une fenêtre de lancement alternative en 2031.

La NASA a exprimé ses inquiétudes quant à la possibilité de vie sur Vénus et, bien que certains scientifiques n'aient pas exclu la présence de bactéries dans la haute atmosphère, la mission se concentre sur l'étude approfondie des caractéristiques de la planète plutôt que sur son potentiel de vie.

En plus de la mission Shukrayaan-1, l'ISRO travaille également sur deux satellites pour étudier la température de l'espace et son impact sur la Terre, ainsi que pour conceptualiser un projet visant à faire atterrir un vaisseau spatial sur la Lune.

Dans l’ensemble, la mission Shukrayaan-1 représente une étape importante pour l’Inde et l’ISRO alors qu’ils approfondissent les mystères de Vénus et contribuent à notre compréhension de nos planètes voisines.

