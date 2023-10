Mission Psyché de la NASA : explorer un astéroïde fait d'or et de métal

Après avoir fait face à de multiples retards, la NASA a lancé avec succès sa mission Psyché le 13 octobre, marquant une étape importante dans l'étude de l'astéroïde 16 Psyché. Cette mission, qui fait partie des missions Discovery de la NASA, vise à recueillir des informations précieuses sur la composition et la formation de l'astéroïde.

L'astéroïde 16 Psyché, découvert en 1852, orbite autour du Soleil dans la partie externe de la ceinture principale d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Ce qui rend cet astéroïde vraiment remarquable, c’est sa composition ; il est constitué de gisements d'or, d'argent et de nickel, ce qui lui confère une valeur estimée à 10 quintillions de dollars. Cet astéroïde riche en métaux est également l’un des plus gros de notre système solaire, avec une largeur de 279 kilomètres.

Les objectifs de la mission Psyché sont d'étudier la topographie de l'astéroïde, de scanner sa surface et de prendre des photos détaillées. Ce faisant, les scientifiques espèrent mieux comprendre la formation des astéroïdes et des planètes à noyau métallique. De plus, la mission vise à déterminer l’âge de différentes régions de l’astéroïde, à caractériser sa topographie, à étudier les creux de sa gravité et à explorer les noyaux de fer considérés comme un élément constitutif de la formation des planètes.

Le vaisseau spatial effectuant cette mission est équipé d’une suite d’instruments avancés, notamment un imageur multispectral, un magnétomètre et un compteur de rayons gamma et de neutrons. Ces instruments permettront aux scientifiques de mener diverses expériences et études pour comprendre la composition et la structure de l'astéroïde.

L’une des technologies notables testées dans le cadre de la mission Psyché est la communication optique dans l’espace profond (DSOC). En codant les données en photons aux longueurs d'onde infrarouges, cette technologie de communication laser pourrait réduire considérablement le temps de communication entre la Terre et l'espace lointain, permettant ainsi la transmission d'un plus grand nombre de données. En cas de succès, DSOC pourrait révolutionner la communication dans l’espace lointain.

La mission Psyché offre aux scientifiques une opportunité unique d’étudier la formation des planètes telluriques sans avoir à disséquer la Terre elle-même. En perçant les mystères de l'astéroïde 16 Psyché, les chercheurs espèrent obtenir des informations précieuses sur les origines de notre propre planète et la formation de corps célestes riches en métaux.

