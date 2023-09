La mission Psyché : explorer les mystères d'un monde métallique

La mission Psyché est une entreprise ambitieuse qui vise à explorer un intrigant astéroïde métallique connu sous le nom de Psyché. Cet astéroïde, positionné en orbite entre Mars et Jupiter, serait le noyau de nickel-fer exposé d'une ancienne planète. L’importance de cette mission réside dans l’opportunité qu’elle offre d’étudier directement la composition et l’histoire d’un noyau planétaire.

Alors que les noyaux des planètes rocheuses comme la Terre restent cachés sous des couches de roche et de croûte, Psyché offre une fenêtre unique sur le fonctionnement interne d'un noyau planétaire. En étudiant cet astéroïde, les scientifiques espèrent mieux comprendre les processus turbulents de formation planétaire par collisions et accrétion.

La mission est dirigée par l'Arizona State University, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA supervisant la gestion, les opérations et la navigation de la mission. Le système de propulsion solaire-électrique du vaisseau spatial sera construit par Maxar, complété par une suite d'instruments scientifiques.

L’objectif principal de la mission est de percer les mystères des noyaux de fer, un élément jusqu’alors inexploré de la formation des planètes. Cela fournira des informations précieuses sur la formation et l’évolution de notre propre planète et des autres. Psyché nous permettra également d’observer l’intérieur des planètes terrestres, y compris la Terre, qui sont généralement cachées. L'exploration de Psyché, un corps céleste constitué principalement de métal, offre un contraste saisissant avec la composition rocheuse et glacée d'autres objets de notre système solaire.

Pour atteindre ces objectifs scientifiques, la mission s'est fixé des objectifs spécifiques. Il s'agit notamment de déterminer si Psyché est effectivement un noyau ou composé de matériaux non fondus, d'évaluer les âges relatifs des différentes régions de la surface de Psyché, d'étudier la composition élémentaire de petits corps métalliques comme Psyché et de comprendre les conditions environnementales dans lesquelles Psyché s'est formée.

Une suite d’instruments scientifiques a été conçue pour faciliter ces investigations. Ceux-ci incluent un imageur multispectral pour capturer des images dans plusieurs longueurs d'onde, un spectromètre à rayons gamma et à neutrons pour détecter le rayonnement émis et fournir des informations sur la composition, un magnétomètre pour mesurer les champs magnétiques et un outil d'investigation scientifique gravitationnelle en bande X pour sonder la structure interne de l'astéroïde. De plus, une technologie de communication laser pionnière connue sous le nom de Deep Space Optical Communication (DSOC) améliorera la transmission de données entre le vaisseau spatial et la Terre.

En conclusion, la mission Psyché représente une remarquable opportunité d’explorer les mystères d’un astéroïde métallique. En étudiant Psyché, les scientifiques espèrent obtenir des informations précieuses sur la formation et l’évolution des noyaux planétaires, ainsi que percer les secrets des planètes telluriques cachées sous leurs extérieurs rocheux.

