OSIRIS-REx de la NASA livre des échantillons de l'astéroïde « Bennu » à la Terre

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA a livré avec succès des échantillons de l'astéroïde potentiellement dangereux nommé « Bennu ». L’astéroïde, estimé à environ 500 mètres de large, est considéré comme une source précieuse d’informations sur les débuts du système solaire, agissant comme une « capsule temporelle ».

Les scientifiques pensent que certains des minéraux trouvés sur Bennu pourraient être plus anciens que le système solaire lui-même, et ces échantillons ont le potentiel de fournir des informations sur la formation de notre système solaire. De plus, cet astéroïde serait riche en molécules organiques et pourrait même contenir de l’eau emprisonnée dans ses minéraux.

La mission OSIRIS-REx a été lancée en septembre 2016 et est arrivée à Bennu en décembre 2018. Depuis, le vaisseau spatial étudie l'astéroïde en détail, dans le but de ramener des échantillons sur Terre. Le processus d'échantillonnage impliquait que le vaisseau spatial atterrisse brièvement sur la surface de Bennu pour collecter du régolithe, ou un matériau de surface meuble.

L'équipe de scientifiques et d'ingénieurs de la NASA a soigneusement sélectionné le site d'échantillonnage, connu sous le nom de Nightingale, qui offrait des conditions appropriées pour la collecte d'échantillons divers et précieux. Le mécanisme d'acquisition d'échantillons Touch-And-Go du vaisseau spatial, TAGSAM, est entré en contact avec l'astéroïde pendant environ six secondes, libérant une explosion d'azote gazeux qui a agité le régolithe.

Les échantillons, estimés à environ 2.1 onces (60 grammes), ont été stockés en toute sécurité dans la capsule de retour d'échantillons du vaisseau spatial. OSIRIS-REx va maintenant entamer son voyage de retour sur Terre de deux ans, la capsule de retour d'échantillons devant atterrir dans le désert de l'Utah le 24 septembre 2023. Une fois récupérés, les échantillons seront transportés vers le Johnson Space Center à Houston, au Texas. , où les scientifiques mèneront des analyses détaillées pour percer les secrets contenus dans les matériaux anciens de Bennu.

Cette mission pionnière représente une avancée significative dans notre compréhension des débuts du système solaire et pourrait fournir des informations précieuses sur les origines de la vie sur Terre.

