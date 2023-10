La mission indienne Chandrayaan-3 franchit une étape inattendue grâce à une expérience sur le houblon

By

La mission indienne Chandrayaan-3 a franchi une étape importante avec la réussite d'une expérience de saut non planifiée par l'atterrisseur Vikram sur la surface de la Lune. La mission, qui visait à étudier divers aspects de l'environnement lunaire, a vu l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan mener des expériences pendant 14 jours terrestres avant que l'obscurité et le froid extrême ne s'installent sur la surface lunaire.

L’expérience de saut impliquait que l’atterrisseur Vikram atterrisse à nouveau sur la Lune sur commande, une action qui n’était pas initialement prévue. Pendant le saut, l'atterrisseur a démarré ses moteurs comme prévu, s'est soulevé d'environ 40 centimètres et a atterri en toute sécurité à environ 30 à 40 centimètres de son emplacement d'origine. Cette manœuvre réussie a démontré la capacité du Chandrayaan-3 à décoller de la surface de la Lune, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour les futures missions lunaires.

L’un des principaux défis de l’atterrisseur Vikram et du rover Pragyan était de survivre aux températures extrêmement basses de -200 degrés Celsius sur la Lune. Le fait que leurs instruments embarqués aient enduré ces conditions difficiles laisse espérer de futures missions qui pourraient potentiellement rapporter des échantillons lunaires en Inde. Les modules avaient le potentiel de fonctionner pendant quatorze jours supplémentaires pour collecter et transmettre des informations précieuses depuis la Lune.

Malgré l'espoir que l'atterrisseur et le rover survivraient à la nuit lunaire, qui dure environ 14 jours terrestres, ils n'ont reçu aucune réponse. La nuit lunaire, qui a débuté le 30 septembre, marque la fin de toutes les tentatives visant à faire revivre l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan.

L'Inde est entrée dans l'histoire avec l'atterrissage réussi de Chandrayaan-3 sur la région polaire sud de la Lune le 23 août. Cet exploit a consolidé la position de l'Inde en tant que premier pays à accomplir un exploit aussi rare.

