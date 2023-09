Retour d'échantillons d'astéroïdes : la mission OSIRIS-REx de la NASA se prépare à l'atterrissage sur Terre

Après sept ans de voyage dans l'espace, la sonde spatiale OSIRIS-REx de la NASA devrait atterrir sur Terre ce week-end, transportant un précieux échantillon de l'astéroïde Bennu. L'enquêteur principal de la mission, Dante Lauretta, a exprimé ses inquiétudes quant à la possibilité d'un atterrissage en catastrophe, mais a assuré que l'équipe avait mis en place un plan de secours.

OSIRIS-REx est entré dans l’histoire en 2020 en devenant le premier vaisseau spatial à visiter l’astéroïde géocroiseur Bennu. En octobre de la même année, il a réussi à collecter des échantillons lors d’une manœuvre « touch-and-go ». Le vaisseau spatial en est désormais aux dernières étapes de sa mission, la capsule de retour devant atterrir en douceur dans le désert de l'Utah dimanche matin.

Cependant, l’équipe de rétablissement est prête à faire face à toute issue inattendue. Ils se sont entraînés sur différents scénarios pour assurer la préservation de l'échantillon en cas d'anomalie à l'atterrissage. En cas d'accident, l'échantillon sera prélevé dans une salle blanche pour minimiser la contamination. Des fournitures d’urgence seront également disponibles sur place si nécessaire.

La pratique de récupération est en cours depuis des années et a récemment abouti à des simulations dans l'Utah. L’équipe s’est chronométrée pour voir à quelle vitesse elle peut récupérer l’échantillon et le rapporter au laboratoire pour traitement. Les leçons tirées des précédentes missions de retour d'échantillons d'astéroïdes, telles que les missions Genesis et Stardust de la NASA, ont éclairé les procédures et la planification d'OSIRIS-REx.

Dans les années à venir, les scientifiques analyseront les échantillons renvoyés par OSIRIS-REx pour mieux comprendre les débuts du système solaire et la formation planétaire. Pendant ce temps, le vaisseau spatial poursuivra sa mission d’étude d’un autre astéroïde géocroiseur, Apophis, en 2029.

