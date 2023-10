Des scientifiques découvrent de mystérieux objets de la taille de Jupiter dans la nébuleuse d'Orion

By

Des chercheurs de l'Agence spatiale européenne (ESA) ont fait une découverte révolutionnaire grâce au télescope spatial James Webb de la NASA. Ils ont découvert des objets de la taille de Jupiter flottant librement dans la nébuleuse d'Orion, remettant en question notre compréhension de la formation des étoiles et des planètes. Ces objets, appelés JuMBO (Jupiter Mass Binary Objects), ne sont pas des étoiles ou des planètes, mais plutôt quelque chose d'entièrement nouveau.

La découverte de JuMBO dans la nébuleuse d'Orion a soulevé des questions sur les croyances antérieures. Les scientifiques pensaient que les nébuleuses, qui sont d’énormes nuages ​​de gaz et de poussière où naissent les étoiles, ne pouvaient pas générer à elles seules des objets de la taille d’une planète. Cependant, cette nouvelle découverte suggère le contraire.

Ce qui est encore plus étonnant, c’est que les JuMBO sont formés par paires plutôt qu’individuellement. Ce phénomène va à l’encontre de notre compréhension actuelle de la formation des planètes et des étoiles. Samuel Pearson, un scientifique de l'ESA impliqué dans la recherche, a commenté : « Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre compréhension de la formation des planètes, de la formation des étoiles – ou des deux. Ils ne devraient pas exister.

Les JuMBO ne sont pas assez grands pour être classés comme étoiles, et comme ils ne tournent pas autour d’une étoile, ils ne correspondent pas non plus à la définition d’une planète. Le professeur Mark McCaughrean, conseiller principal à l'ESA, a utilisé l'analogie d'un chihuahua-animal de compagnie qui n'est pas un chihuahua mais un chat, soulignant la difficulté de classer ces objets.

Bien que les JuMBO puissent ressembler aux planètes, ils diffèrent de manière significative. Ils ont environ un million d’années, ce qui les rend relativement jeunes par rapport aux autres corps célestes. Contrairement aux planètes, les JuMBO se refroidissent et gèlent rapidement, car ils ne disposent pas d’une source d’énergie pour maintenir des températures constantes. De plus, ils sont composés principalement de gaz, ce qui les rend inhospitaliers à la vie.

Les scientifiques ont proposé plusieurs hypothèses pour expliquer les origines des JuMBO. Une théorie suggère qu’elles pourraient s’être formées dans des zones moins densément peuplées de la nébuleuse, où de véritables étoiles ne pourraient pas se développer. Une autre hypothèse est qu’ils étaient initialement destinés à orbiter autour d’étoiles comme des planètes, mais qu’ils ont ensuite été expulsés pour des raisons inconnues. Cette dernière explication est actuellement privilégiée, même si le mécanisme par lequel des paires d'objets sont éjectés ensemble reste un mystère.

La découverte de JuMBO dans la nébuleuse d'Orion a étonné les astronomes, certains la qualifiant de sans précédent. La possibilité d’observer ces objets de la taille de Jupiter par paires remet en question les modèles scientifiques existants. Il est possible que les télescopes précédents n’étaient pas assez puissants pour les détecter jusqu’à présent.

La nébuleuse d'Orion suscite depuis longtemps un intérêt scientifique. Situé à 1,350 XNUMX années-lumière de la Terre, il offre un aperçu de la formation et de l’évolution précoce des étoiles et d’autres objets célestes. Sa visibilité à l'œil nu sous la forme d'une marque floue au bas de la constellation d'Orion captive les astronomes et les astronomes depuis des siècles.

