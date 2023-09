La mission OSIRIS-REx : dévoiler les origines du système solaire

Les scientifiques attendent avec impatience l’analyse du plus gros échantillon d’astéroïde jamais collecté, qui pourrait contenir des informations cruciales sur les origines de la vie sur Terre. L'échantillon a été livré en toute sécurité au centre de test et d'entraînement de l'Utah par une capsule spatiale de la NASA libérée du vaisseau spatial robotisé OSIRIS-REx, après un voyage de sept ans. L'objectif principal de la mission est de faire la lumière sur la formation du système solaire.

Avec le retour réussi de la capsule spatiale, l’attention se tourne désormais vers les prochaines étapes. Le vaisseau spatial OSIRIS-REx, désormais connu sous le nom d'OSIRIS-APEX, est sur le point de se lancer dans sa prochaine mission. Il étudiera un autre astéroïde géocroiseur appelé Apophis lorsqu'il s'approchera de la Terre en 2029. Cet effort d'exploration vise à capturer des images détaillées de la surface de l'astéroïde et à mener une étude approfondie de sa poussière et de ses roches.

Pendant ce temps, l'échantillon d'astéroïde collecté lors de la mission a été transporté vers une salle blanche temporaire, où il est nettoyé et démonté. La NASA s'assure que l'échantillon reste non contaminé en prenant des précautions méticuleuses. Les composants emballés, accompagnés d'un bidon d'échantillon non ouvert, seront rapidement livrés au Johnson Space Center de la NASA à Houston. L'analyse initiale de l'échantillon débutera le 11 octobre et sera diffusée depuis le centre.

La nature intacte et intacte de cet échantillon a suscité l’intérêt des scientifiques du monde entier. Pierre Haenecour, membre de l'équipe OSIRIS-REx, le décrit comme un aperçu précieux des éléments fondamentaux du système solaire. Au cours des deux prochaines années, les scientifiques étudieront et catalogueront méticuleusement l’échantillon dans une salle blanche dédiée et sans contaminants au Johnson Space Center. Suite à cet examen minutieux, une partie de l’échantillon sera mise à la disposition des scientifiques de l’équipe OSIRIS-REx et des agences spatiales partenaires au Canada et au Japon pour des recherches plus approfondies.

Les 70 % restants du matériel astéroïde seront stockés au Johnson Space Center de la NASA et dans un emplacement de sauvegarde à White Sands, au Nouveau-Mexique. Cela garantit que les futures générations de scientifiques auront l’opportunité d’étudier et d’analyser cet échantillon remarquable. La mission OSIRIS-REx a ouvert de nouvelles voies de recherche scientifique, promettant d’approfondir notre compréhension des origines du système solaire et potentiellement de mieux comprendre les origines de la vie sur Terre.

