De minuscules bulles d'air piégées dans la glace accélèrent la fonte des glaces, découvrent les scientifiques

Une étude récente menée par des scientifiques a révélé que les bulles d'air sous pression emprisonnées dans la glace jouent un rôle important dans l'accélération du déclin des glaciers. Au cours du processus de fonte, des milliards de ces bulles éclatent dans l’eau, provoquant des courants turbulents qui mettent l’eau chaude en contact avec la glace. Ce phénomène est particulièrement observé dans les glaciers côtiers, qui libèrent de grandes quantités de glace dans la mer.

La glaciologue Erin Pettit et son équipe de l'Oregon State University ont mené l'étude en Alaska, où les glaciers perdent plus de 70 milliards de tonnes de glace chaque année. Cette perte contribue à l’élévation du niveau de la mer à l’échelle mondiale. Les chercheurs ont découvert que les minuscules bulles d’air font fondre plus rapidement la glace des glaciers côtiers. À mesure que la glace fond, les bulles montantes entraînent l'eau plus rapidement, ce qui entraîne une multiplication par six de la vitesse d'écoulement par rapport à la glace sans bulles.

L’étude suggère que l’impact de ces bulles sur la fonte des glaciers pourrait avoir de graves conséquences. Les résultats améliorent non seulement notre compréhension du changement climatique, mais pourraient également expliquer le déclin de l’abondance des phoques dans certains fjords de l’Alaska.

Les glaciers sont remplis de millions de minuscules bulles d’air, comprimées jusqu’à 20 fois la pression de l’atmosphère terrestre. Ces bulles sont créées lorsque la neige s'accumule sur des milliers d'années et se comprime en glace. L'équipe de Pettit a récolté de la glace riche en bulles sur un glacier côtier appelé Xeitl Sít' à Tlingit et a observé sa fonte dans un aquarium rempli d'eau de mer. La glace glaciaire a fondu 2.25 fois plus vite que la glace sans bulles en raison des courants ascendants provoqués par la présence de bulles.

L’étude, publiée dans la revue Nature Geoscience, donne un aperçu des sons « claquements, craquements et pop » enregistrés près des glaciers. Ces bruits seraient dus à des bulles d’air sortant de la glace fondante. La recherche suggère que les bulles mélangent la couche limite d’eau froide qui isole généralement la glace glaciaire de l’eau plus chaude, exposant finalement la glace aux océans plus chauds.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre l’étendue de l’impact de ces bulles sur les glaciers d’autres régions, comme l’Antarctique. Cependant, les résultats soulignent le besoin urgent de lutter contre le déclin accéléré des glaciers et le rôle important que jouent ces minuscules bulles d’air dans ce processus.

