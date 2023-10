Le moule lunaire aux formes étranges : qui ressemble à des plats alimentaires ou plus ?

La semaine dernière, la NASA a partagé certaines des images les plus proches jamais capturées de la lune la plus intérieure de Saturne, Pan, sur sa page Instagram. C’était la première fois que beaucoup de gens voyaient des photos de ce corps céleste particulier, et il a attiré l’attention de beaucoup en raison de sa ressemblance avec certains plats.

Décrivant Pan comme ressemblant à des aliments comme les raviolis, les pierogi ou l'empanada, la NASA a invité les utilisateurs à partager leurs interprétations. Alors que certains étaient d'accord avec les comparaisons alimentaires, d'autres ont proposé des points de vue plus créatifs, comme le voir comme une coquille de Koopa de la franchise Super Mario ou un macaron avec de la crème qui coule.

Les images de Pan ont été prises en 2017 lors de la rencontre la plus proche de la sonde spatiale Cassini avec la Lune. Ces images ont fourni un niveau de détail plus élevé que les observations précédentes, nous permettant ainsi de mieux comprendre cette lune unique.

Pan a été découvert pour la première fois en 1990 par Mark R. Showalter, chercheur scientifique principal à l'Institut SETI, qui a analysé d'anciennes photos de sondes. La forme distincte de Pan est due à une crête proéminente le long de son équateur, semblable à celle de l'autre lune de Saturne, Atlas. Les scientifiques pensent que Pan s'est formé à l'intérieur des anneaux de Saturne, le matériau des anneaux s'y accrétant progressivement et façonnant sa masse centrale. La fine crête autour de l'équateur de Pan s'est probablement formée après la formation initiale de la lune.

En raison de la faible gravité de Pan, le matériau de l'anneau s'est déposé dessus au lieu de s'aplatir, comme ce serait le cas sur des corps plus grands. Cela a abouti à l’apparence unique d’une soucoupe volante, souvent comparée à une noix. On pense que Pan possède un noyau de matière glacée plus dense entouré d'un manteau plus doux.

Quant à son nom, les lunes de Saturne portent à l’origine le nom des Titans gréco-romains et de leurs descendants. Cependant, avec 146 lunes à nommer, les scientifiques ont commencé à sélectionner des noms issus d’autres mythologies. Pan, le dieu grec de la nature et de la forêt, a été choisi comme homonyme de cet objet céleste en raison de son apparence satyrique.

En conclusion, les images récemment partagées de Pan nous ont permis d’apprécier la forme particulière de cette lune et ont suscité des interprétations créatives de la part des spectateurs. Sa ressemblance avec divers plats alimentaires et objets fictifs ajoute à son intrigue, ce qui en fait un corps céleste fascinant dans le vaste système lunaire de Saturne.

Définitions:

– Pan : La lune la plus intérieure de Saturne, connue pour sa forme étrange ressemblant à une soucoupe volante ou à une noix.

– Vaisseau spatial Cassini : une mission de la NASA qui a exploré Saturne et ses lunes, fournissant des données précieuses et capturant des images détaillées.

– Accrétion : L'accumulation progressive de matière, dans ce cas, la matière de l'anneau qui s'accumule à la surface de la lune lors de sa formation.

– Équateur : Ligne imaginaire divisant un corps céleste en hémisphères nord et sud.

– SETI Institute : The Search for Extraterrestrial Intelligence Institute, dédié à la recherche scientifique sur la vie extraterrestre.

Sources:

– NASA : publication Instagram sur les images de Pan

– NASA : mission du vaisseau spatial Cassini

– Institut SETI : découverte de Pan par Mark R. Showalter