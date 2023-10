Une découverte fascinante sur les monticules d'Arrokoth par le Southwest Research Institute

Une étude récente menée par des chercheurs du Southwest Research Institute a révélé une découverte intrigante sur Arrokoth, un objet trans-neptunien devenu célèbre grâce à la sonde New Horizons. L'étude révèle que les deux lobes d'Arrokoth sont ornés de monticules d'environ cinq kilomètres de diamètre chacun. Ces monticules donnent aux lobes une apparence de framboise et partagent des caractéristiques similaires telles que la forme, la taille, la couleur et l'albédo. Cette similitude suggère fortement que les monticules proviennent d'objets séparés qui se sont regroupés pour former les lobes d'Arrokoth, qui s'étendent sur 18 kilomètres de largeur.

Arrokoth est classé comme planétésimal et réside dans la ceinture de Kuiper, une vaste région au-delà de Neptune qui abrite les vestiges de la formation du système solaire. Comprendre les caractéristiques des planétésimaux est crucial pour comprendre les processus qui ont conduit à la formation de nos planètes actuelles. Les deux lobes d'Arrokoth indiquent le « modèle d'instabilité en continu » de formation, où de douces collisions à des vitesses lentes permettent aux objets plus petits de s'accumuler en de plus grands. Cependant, la présence de « blocs de construction » uniformes au sein des lobes soulève de nouvelles questions concernant leur formation.

Alan Stern, chercheur principal de la mission New Horizons et chercheur principal de l'étude, suggère que ces résultats renforcent le modèle d'instabilité du streaming. Si les monticules d’Arrokoth reflètent effectivement les éléments constitutifs d’anciens planétésimaux, cela pourrait nécessiter une réévaluation des théories actuelles sur la formation des planétésimaux. Stern a présenté ces résultats lors de la 55e réunion annuelle de la Division des sciences planétaires à San Antonio.

Ces découvertes ont des implications pour les futures missions telles que Lucy de la NASA, qui vise à explorer les astéroïdes troyens de Jupiter, et l'intercepteur de comètes de l'ESA. En examinant ces objets, les scientifiques espèrent mieux comprendre les théories de la composition et de la formation des planétésimaux. Il sera essentiel de rechercher des structures similaires en forme de monticule sur les planétésimaux observés lors de ces missions pour déterminer la prévalence de ce phénomène.

Un article détaillant ces résultats a été publié dans The Planetary Science Journal le 26 septembre.

Sources:

– Institut de recherche du Sud-Ouest

– Le journal des sciences planétaires