Le mystère des cercles de fées : percées et découvertes récentes

Les cercles de fées, ces intrigantes parcelles circulaires trouvées dans les paysages arides, ont longtemps intrigué les scientifiques. Récemment, des chercheurs ont réalisé une avancée majeure en découvrant ces formations énigmatiques dans 250 nouveaux endroits répartis dans 15 pays différents. Les cercles de fées sont des phénomènes naturels inhabituels caractérisés par des parcelles ou des anneaux circulaires dépourvus de végétation au centre, souvent entourés d'herbe luxuriante ou de végétation à la périphérie. La cause exacte des cercles de fées fait l’objet de recherches et de débats en cours.

Dans une étude récente, l’intelligence artificielle a été utilisée pour analyser des images satellite, ce qui a permis d’identifier 263 sites ressemblant à des cercles de fées. Comprendre leur impact écologique et les facteurs environnementaux qui déterminent leur répartition est de la plus haute importance. Des recherches antérieures ont proposé que les cercles de fées soient le résultat de la sève morte d’espèces d’Euphorbia, en particulier d’une espèce toxique appelée buissons de lait. Les sols sableux de Namibie, connus pour leur capacité de rétention d'eau limitée, créent un paysage connecté hydrauliquement où les plantes Euphorbia ont du mal à obtenir de l'eau et des nutriments. Cela conduit à la libération d'une sève hydrofuge à leur mort, entravant la croissance d'autres plantes et laissant des zones circulaires stériles.

L’apparence captivante des cercles de fées a inspiré diverses interprétations culturelles, notamment des théories attribuant leurs origines à des fées ou à des êtres surnaturels. Cependant, les études scientifiques continuent de faire la lumière sur la véritable cause de ce phénomène. Même si des progrès significatifs ont été réalisés pour percer le mystère des cercles de fées, ces formations naturelles captivantes continuent de fasciner les scientifiques et les amoureux de la nature du monde entier.

Sources:

– Reuters via Actualités 18

– Université de Pretoria et Université ITMO.