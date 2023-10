Connaissance égyptienne du fer et des météorites

Une analyse récente des hiéroglyphes de l'ancienne collection de rituels connue sous le nom de Textes des Pyramides a révélé que les anciens Égyptiens avaient découvert l'origine extraterrestre du fer des milliers d'années avant les scientifiques européens. L’inscription « Unis s’empare du ciel et fend son fer », trouvée dans une pyramide vieille de 4,400 XNUMX ans, témoigne de cette compréhension précoce.

Contrairement aux Babyloniens et aux Grecs, les anciens Égyptiens n’utilisaient pas de modèles mathématiques pour prédire les phénomènes astronomiques. Au lieu de cela, leur connaissance du fer météoritique était ancrée dans des métaphores et des rituels. Ces connaissances, ainsi que les mythes, langues, systèmes d'écriture et rituels associés, ont été perdus avec le monde antique et n'ont été que timidement proposés à nouveau à la fin du XVIIIe siècle.

Des objets en fer antérieurs à l'âge du fer ont été découverts en Égypte, comme les petites perles provenant d'une sépulture à Gerzeh, un village vieux de 5,300 4,000 ans dans le nord de l'Égypte. D'autres objets en fer comprennent une amulette trouvée dans la tombe vieille de XNUMX XNUMX ans de la reine Aashyet à Deir el-Bahari et une lame de poignard dans la tombe du roi Toutankhamon.

Il est intéressant de noter que les météorites contiennent de grandes quantités de fer, et les anciens Égyptiens savaient que le fer pouvait provenir de ces corps célestes. Cette compréhension est importante car elle remet en question l’idée selon laquelle l’âge du fer a commencé il y a seulement 3,300 XNUMX ans environ avec l’invention des techniques de fusion par les Hittites en Anatolie.

En tant qu'égyptologue, j'ai fouillé les symboles et hiéroglyphes anciens pour découvrir les connaissances et les croyances des anciens peuples du Nil. Grâce à ce travail, j’ai acquis une appréciation plus profonde des réalisations scientifiques des anciens Égyptiens.

