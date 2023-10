Découvrir la technologie ancienne du bois : une nouvelle perspective sur l’ingéniosité humaine

By

Des archéologues de l'Université de Liverpool ont découvert des preuves révolutionnaires qui remettent en question la perception de nos anciens ancêtres comme des êtres primitifs. Dirigée par Larry Barham, l'équipe a fait une découverte remarquable sur le site de Kalambo Falls en Zambie. Les fouilles ont révélé une structure en bois, ainsi que divers outils, datant de 476,000 XNUMX ans.

Les résultats fournissent une preuve concrète de la première utilisation connue de la technologie du bois, soulignant les capacités sophistiquées des premiers hominidés. La structure, conçue avec précision et habileté, met en valeur leur capacité à trouver, façonner et utiliser le bois comme matériau polyvalent. Bien que l’espèce exacte responsable reste incertaine, Homo heidelbergensis ou une espèce similaire comme Homo naledi sont des candidats potentiels.

Ces découvertes ont des implications considérables pour notre compréhension de la durabilité au début de l’âge de pierre, apportant un nouvel éclairage sur l’ingéniosité de nos anciens ancêtres. Le bois, dont la conservation est rare et ne survit que dans des conditions extrêmement sèches ou humides, remet en question la tendance dominante en faveur des outils en pierre à cette époque.

L’utilisation intentionnelle du bois comme technologie met au premier plan les questions sur le progrès humain et notre relation avec l’environnement. Traditionnellement, les premiers hominidés étaient considérés comme moins avancés, la technologie et la culture évoluant au fil du temps. Cependant, la découverte des chutes de Kalambo remet en question cette perspective linéaire, mettant en valeur la conception, la technologie et la créativité évidentes dans la construction.

À bien des égards, le bois surpasse les matériaux de construction modernes grâce à sa durabilité et son faible impact environnemental. En adoptant les « technologies arriérées », nous pouvons contribuer à un avenir plus vert. Même s’il existe des risques associés au bois, comme le feu et la pourriture, s’approprier ce matériau dans des situations adaptées s’inscrit dans une prise de décision responsable pour la planète.

Ces preuves révolutionnaires redéfinissent non seulement notre compréhension du début de l’âge de pierre, mais nous incitent également à reconsidérer notre perception de nos anciens parents. Ce n’étaient pas des sauvages brandissant des outils rudimentaires mais plutôt des innovateurs et des gardiens de leur environnement.

