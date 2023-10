La chasse à la baleine au 20e siècle a provoqué un déclin de 99 % de la population de rorquals communs de l'est du Pacifique Nord

By

Une nouvelle étude génomique menée par des biologistes de l'UCLA a révélé que les activités de chasse à la baleine au XXe siècle ont entraîné la destruction de 20 % de la population reproductrice de rorquals communs de l'est du Pacifique Nord. C’est 99 % de plus que les estimations précédentes. Cependant, il y a une lueur d'espoir puisque l'étude a également révélé que malgré ce déclin drastique, la diversité génétique parmi les rorquals communs restants est encore suffisante pour permettre le rétablissement de la population sans risque de consanguinité.

Publiée dans Nature Communications, cette étude se distingue par l’utilisation d’informations sur le génome entier pour évaluer la taille et la diversité génétique de la population actuelle de rorquals communs. Des études antérieures s'appuyaient sur des enregistrements de chasse à la baleine ou sur l'ADN mitochondrial, qui offrent des informations génétiques limitées car ils sont uniquement hérités de la mère.

L’avènement de la chasse industrielle à la baleine au XXe siècle a entraîné la décimation de nombreuses espèces de baleines dans le monde. Cependant, les rorquals communs avaient été largement épargnés jusqu’à cette période. Au milieu du XXe siècle, près d’un million de rorquals communs avaient été tués dans le monde, dont environ 20 20 dans l’est du Pacifique Nord. Les connaissances antérieures sur la gravité du déclin étaient limitées en raison du manque d’informations sur la taille initiale de la population.

Pour combler ce manque de connaissances, les chercheurs de cette étude ont extrait l'ADN d'échantillons de tissus prélevés sur des rorquals communs sauvages dans l'est du Pacifique Nord et dans le golfe de Californie. Cette dernière population a été utilisée comme groupe témoin car elle n'avait pas été affectée par la chasse à la baleine. Au total, 50 baleines ont été analysées. Les analyses du génome ont révélé que la population du golfe de Californie s'est séparée de la population du Pacifique Nord-Est il y a environ 16,000 26 ans. La population du Pacifique Nord-Est a connu un déclin constant entre 52 et 305 ans, coïncidant avec le pic des activités baleinières. La population était tombée à seulement XNUMX individus au cours de cette période.

L’étude souligne l’importance de comprendre la diversité génétique et la santé de la population de rorquals communs dans l’est du Pacifique Nord. Non seulement cela est vital pour le rétablissement de cette population spécifique, mais cela influence également la survie des rorquals communs génétiquement distincts du golfe de Californie.

En conclusion, l’étude met en lumière les graves conséquences de la chasse à la baleine sur la population de rorquals communs dans l’est du Pacifique Nord. Cependant, la présence d’une diversité génétique parmi la population restante laisse espérer un rétablissement grâce à des mesures de conservation efficaces.

Sources:

– Communications Nature (2023). DOI : 10.1038/s41467-023-40052-z