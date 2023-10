Le comportement fascinant des baleines à bosse et des algues

By

Des baleines à bosse ont été observées adoptant un comportement unique impliquant des algues. Alors qu’on pensait auparavant que les baleines jouaient avec les algues pour s’amuser, les experts pensent désormais qu’elles pourraient également rechercher les propriétés antibactériennes de la plante. Le Dr Olaf Meynecke de l'Université Griffith a documenté ce comportement dans un article publié dans le Journal of Marine Science and Engineering.

Dans des recherches antérieures, le Dr Meynecke a décrit comment les baleines se roulent dans des substrats sableux pour se débarrasser des cellules mortes de la peau et des parasites. Le nouvel article se concentre sur un autre comportement affiché par les baleines à fanons, notamment les baleines à bosse, connu sous le nom de « varech ». Ce comportement implique que les baleines gambadent et se roulent avec des touffes de varech et d'algues à la surface de l'eau.

Le Dr Meynecke et son équipe ont analysé trois cas de comportement de varech sur la côte est de l'Australie, ainsi que 100 autres interactions documentées avec des algues dans le monde. Ils ont constaté que ce comportement était similaire parmi diverses populations de baleines, quel que soit leur emplacement.

L'utilisation d'objets par les baleines, y compris les baleines à fanons, a déjà été signalée et est considérée comme un comportement complexe. Cependant, l’utilisation d’objets par les baleines à fanons, et notamment l’utilisation d’algues, est moins fréquemment observée. Le Dr Meynecke suggère que ce comportement pourrait présenter des avantages supplémentaires, tels que l'élimination des ectoparasites et le traitement de la peau en utilisant les propriétés antibactériennes des algues brunes.

Comprendre ce comportement parmi différentes populations de baleines est crucial pour mieux comprendre leurs préférences en matière d'habitat et en apprendre davantage sur leurs comportements complexes. Les baleines sont connues pour leur nature ludique, se livrant souvent à des activités telles que la brèche, le claquement de queue, le spyhopping, le lobtailing et le roulement de bûches. Ils interagissent également de manière ludique avec d’autres espèces marines, comme les dauphins.

Même si les raisons précises de ces comportements ne sont pas toujours claires, elles ouvrent une fenêtre sur la vie sociale et cognitive de ces majestueux mammifères marins. L'étude de ces comportements contribue à notre connaissance des baleines et de leur relation complexe avec leur environnement.

