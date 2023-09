L’opérateur du réseau californien se prépare au déclin de la production solaire pendant l’éclipse solaire

Le California Independent System Operator (CAISO) s'attend à une réduction significative de la production renouvelable lors d'une éclipse solaire annulaire le 14 octobre. Étant donné que la production d'énergie solaire représente la majorité de l'approvisionnement pendant la pointe de midi, l'éclipse devrait avoir un impact sur la stabilité du réseau.

Les énergies renouvelables représentent environ 70 % de l’approvisionnement pendant la pointe de midi, l’énergie solaire contribuant à plus de 80 % de la production renouvelable. L'équipe de prévision à court terme du CAISO prévoit une baisse de 9.374 GW de la production d'énergies renouvelables à l'échelle du réseau pendant l'éclipse, tandis que la charge brute augmentera de 2.374 GW.

L’éclipse affectera les régions du marché occidental du déséquilibre énergétique (WEIM), avec des moments et des ampleurs d’impact variables. La zone de la California Balancing Authority, par exemple, connaîtra une obscurcissement du soleil allant de 68 % à 89 %, selon l'emplacement. Les fournisseurs de gaz interétatiques et intraétatiques, ainsi que les ressources hydroélectriques et les batteries, seront mobilisés pour aider aux grandes rampes de production.

CAISO collaborera avec le coordinateur de fiabilité Ouest, les sociétés de distribution de services publics et les entités WEIM pour garantir des opérations de marché stables et des opérations de système fiables le jour de l'éclipse.

L'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) s'appuiera sur sa flotte de gaz pour compenser la réduction de la production solaire pendant l'éclipse. D'autres régions, comme le nord-ouest du Pacifique, anticipent des fluctuations de la production et des charges, mais ne s'attendent à aucun impact sur la fiabilité.

Depuis 2017, la capacité solaire aux États-Unis a considérablement augmenté, ce qui rend l'éclipse de cette année encore plus impactante. La capacité solaire à l'échelle du réseau et sur les toits de CAISO a augmenté de 6.5 GW et 8.55 GW, respectivement, tandis que la capacité solaire à l'échelle du réseau et sur les toits de WEIM a augmenté de 9.414 GW et 5.720 GW, respectivement.

Le CAISO évalue les effets de l'éclipse solaire de 2023 dans une perspective plus large, car il propose désormais des services de coordination de la fiabilité dans plusieurs zones d'équilibrage de l'interconnexion occidentale. Avec l’interconnexion accrue du réseau occidental, les entités peuvent utiliser ces connexions et relations pour maintenir des opérations fiables et optimiser les ressources pendant l’éclipse.

La Californie est en tête des États-Unis en termes de capacité solaire, avec 17.934 GW installés à la fin du deuxième trimestre. CAISO gère le flux d'électricité pour environ 2 % de la Californie et une petite partie du Nevada.

Sources : CAISO, NASA, American Clean Power Association