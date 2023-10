Inspirer l'avenir : explorer la philosophie de l'astrophysique

Un nouveau livre intitulé « La philosophie de l'astrophysique : étoiles, simulations et lutte pour déterminer ce qui existe là-bas » met en lumière les recherches révolutionnaires menées à l'Université Western dans le domaine de la philosophie de l'astrophysique. Le livre, qui est le premier du genre, présente les contributions du professeur de philosophie occidentale Chris Smeenk et de la professeure de physique et d'astronomie Sarah Gallagher, ainsi que de plusieurs diplômés de l'université.

Le livre constitue une ressource précieuse pour les chercheurs cherchant une compréhension plus approfondie de la philosophie de l'astrophysique, ainsi que pour les philosophes et les scientifiques cherchant une compréhension de base des principales questions liées à ce domaine. Il met en valeur la nature collaborative de la recherche menée à Western, avec plusieurs chercheurs de différentes disciplines se réunissant pour contribuer au livre.

L'un des points forts du livre est une bibliographie compilée par l'étudiant diplômé Cameron Yetman, qui fournit un aperçu complet de tous les articles et livres en anglais sur la philosophie de l'astrophysique. Cela reflète le fort sentiment de communauté et de collaboration interdisciplinaire favorisé à Western, où les étudiants en philosophie peuvent travailler en étroite collaboration avec des astrophysiciens pour explorer l'intersection de leurs domaines.

Le livre présente également des témoignages personnels de diplômés encadrés par Chris Smeenk, soulignant l'impact qu'il a eu sur la formation de la prochaine génération de philosophes de l'astrophysique. Melissa Jacquart, aujourd'hui professeur de philosophie à l'Université de Cincinnati, fait l'éloge du mentorat de Smeenk et de son approche interdisciplinaire de la recherche. Marie Gueguen, qui a récemment reçu une prestigieuse bourse Marie Sklodowska-Curie, remercie Smeenk et la communauté Rotman d'avoir façonné sa vision de philosophe des sciences.

La collaboration entre Smeenk et Gallagher sur leur article intitulé « What's in a Survey ? Effets de sélection induits par simulation en astronomie » illustre les liens étroits entre l'astrophysique et la philosophie à Western. Leur relation personnelle et professionnelle de longue date a permis des échanges intellectuels fructueux, comblant le fossé entre les simulations utilisées en astrophysique et les questions philosophiques qu’elles soulèvent.

Dans l’ensemble, le livre et les recherches menées à Western mettent en évidence la valeur de la collaboration interdisciplinaire dans la philosophie de l’astrophysique. En réunissant philosophes et scientifiques, des questions importantes concernant la nature de l’univers et notre compréhension de celui-ci peuvent être explorées de manière globale.

Sources:

- Nouvelles de l'Ouest