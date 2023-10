La fusée destinée à la mission Crewed Moon de la NASA est confrontée à des problèmes de soudure

La prochaine mission lunaire avec équipage de la NASA, Artemis 2, est confrontée à un problème de production avec l'étage central de la fusée Space Launch System (SLS). L'étage central, actuellement en cours d'assemblage au Marshall Space Flight Center de la NASA en Alabama, a rencontré des « problèmes de soudure » au cours du processus de fabrication. Cependant, aucun retard n’est attendu dans le calendrier de lancement d’Artemis 2 en raison de ce problème.

Le problème de soudure sur le dôme arrière du réservoir d’oxygène liquide SLS persiste depuis plusieurs mois. Les responsables de la NASA n'ont pas fourni de détails précis sur la nature du problème, mais ils restent optimistes quant au fait que l'étape principale sera achevée dans les délais. Plus tôt dans l'année, des problèmes de chaîne d'approvisionnement avaient entraîné des retards dans le processus de production.

Malgré les problèmes de soudure, des progrès sont réalisés sur d'autres aspects de la mission. Les quatre moteurs RS-25 de l'étage principal ont été montés avec succès et des travaux sont en cours pour fixer les moteurs à l'étage principal et intégrer les systèmes de propulsion et électriques. L'équipe d'assemblage, composée de membres de Boeing et d'Aerojet Rocketdyne, attend également l'achèvement du réservoir d'oxygène liquide, qui est la dernière structure majeure à assembler pour Artemis 2.

Outre l'étape principale, des travaux sont en cours sur les propulseurs de fusée à poudre, sur le vaisseau spatial Orion qui transportera les astronautes, ainsi que sur la formation des astronautes et des équipes au sol. Alors qu'Artemis 2 sera la deuxième mission du programme Artemis, après le succès de la mission sans équipage Artemis 1, la NASA a fait part de ses inquiétudes quant au fait que le système d'atterrissage du vaisseau spatial de SpaceX pourrait ne pas être prêt à temps pour la mission Artemis 3 prévue, qui vise à faire atterrir des humains sur le sol. lune en 2025 ou 2026.

Sources:

– Rapport sur les vols spatiaux de la NASA

– Mise à jour du blog de la NASA sur l'étage principal d'Artemis 2