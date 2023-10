Astéroïde Automne : Explorer les secrets du système solaire

By

Un objet inhabituel venu de l'espace est récemment arrivé sur Terre, atterrissant sur un terrain d'essai militaire américain. Cette capsule en forme de disque, roussie suite à son voyage dans l'atmosphère, a été soigneusement transportée vers une salle blanche pour éviter toute contamination. Il a maintenant été révélé que la capsule contenait un échantillon de l'astéroïde Bennu, une relique des premiers jours de notre système solaire. Cet événement fait partie d'un trio de missions qualifiées d'« automne d'astéroïdes » par la chef des sciences planétaires de la NASA, Lori Glaze.

Les astéroïdes, souvent associés à des scénarios apocalyptiques, sont en réalité des vestiges de la formation du système solaire. Ces corps rocheux sont des débris qui n’ont jamais atteint le statut de planète à part entière. La première mission de la NASA, OSIRIS-REx, a été lancée en 2016 dans le but de collecter un échantillon d'astéroïde et de le ramener sur Terre. La mission cherche à étudier ces échantillons vierges pour mieux comprendre la formation du système solaire.

Le vaisseau spatial a réussi à collecter près de 9 onces de roches, de poussière et de débris du cratère de Bennu. La chimie de l'échantillon fournira des informations précieuses sur l'évolution des composés nécessaires à la vie. La majeure partie de la charge utile sera préservée pour que les futurs scientifiques puissent étudier avec des technologies plus avancées.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx, désormais baptisé OSIRIS-APEX, est déjà en route vers sa prochaine mission : l'astéroïde Apophis. Bien que la possibilité d'une collision avec la Terre ait été exclue, Apophis se rapprochera toujours de notre planète plus que tout autre objet de sa taille dans l'histoire. Les scientifiques prévoient de prélever un échantillon de cet astéroïde pierreux pour mieux comprendre les menaces potentielles et comment se défendre contre elles.

Une autre mission, dont le lancement est prévu depuis le Kennedy Space Center, se rendra vers l'astéroïde 16 Psyché. On pense que cet astéroïde métallique, qui orbite entre Mars et Jupiter, est constitué des mêmes métaux qui forment le noyau des planètes rocheuses. En étudiant Psyché, les scientifiques espèrent mieux comprendre le noyau de la Terre et celui des autres planètes.

Ces missions représentent une période passionnante pour explorer les secrets de notre système solaire. Les échantillons collectés et les données recueillies sur ces astéroïdes contribueront à notre compréhension de la formation des planètes et des dangers potentiels que les astéroïdes peuvent représenter pour la Terre.

