Une plante parasite fascinante réduit son génome pour optimiser sa stratégie de survie

Une plante parasite unique connue sous le nom de Balanophoraceae a utilisé une stratégie de survie optimisée en taillant près d'un tiers de son génome. Ressemblant à un champignon charnu et rose, cette espèce se cache en grappes autour de la base des arbres et tire ses nutriments de son arbre hôte grâce à une relation parasitaire. Contrairement à d'autres plantes parasites qui étendent des excroissances connues sous le nom d'haustoria jusqu'à leurs hôtes, Balanophora mêle sa chair au système vasculaire de l'arbre à l'aide d'un organe semblable à un tubercule. Cet organe est une structure chimérique où se combinent le matériel génétique de la plante et du parasite.

La réduction du génome observée chez Balanophora est extrême pour un parasite, ressemblant beaucoup à un autre genre de plante parasite appelé Sapria. Cela démontre une évolution convergente, où divers organismes développent indépendamment des traits similaires. La perte de gènes inutiles impliqués dans la photosynthèse est un phénomène courant chez les parasites végétaux tels que Balanophora et Sapria, qui sont devenus très dépendants de leurs hôtes et ont perdu la capacité de photosynthèse.

Il est intéressant de noter que les deux plantes ont perdu les gènes impliqués dans la synthèse de l’acide abscissique, une hormone utilisée par les plantes pour la signalisation et les réponses au stress. Cependant, Balanophora peut toujours l'utiliser pour la signalisation, ce qui suggère qu'une certaine perte de gènes chez les parasites est une adaptation visant à ne pas nuire à l'hôte. L’étude des plantes parasites et de leurs altérations génomiques fournit des informations précieuses sur l’évolution et les mécanismes à l’origine de la dépendance et de la manipulation des plantes hôtes.

Cette recherche améliore notre compréhension des interactions complexes entre les plantes parasites et leurs hôtes et constitue une base pour l'étude des relations parasite-hôte et de la communication entre les plantes. De plus, il met en lumière la remarquable capacité d’adaptation et les stratégies de survie des organismes parasitaires.

